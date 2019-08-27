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PornHub запустив "брудну кампанію" для очищення пляжів від сміття

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Перегляд цього відео сприяє збереженню довкілля - фото 1
Перегляд цього відео сприяє збереженню довкілля

PornHub зняв відеоролик на одному з найбрудніших пляжів у світі, щоб привернути увагу громадськості до проблеми забруднення довкілля. Відео створено в рамках кампанії під назвою Dirtiest Porn Ever.

У ньому в міру розвитку сюжету знімальна команда збирає сміття, за яким приховані персонажі.

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З кожного перегляду PornHunb переказує гроші в некомерційну організацію Ocean Polymers, яка спеціалізується на технологічних рішеннях для збору та перероблення пластикових відходів зі Світового океану.

На сайті проекту Dirtiest Porn Ever окрема сторінка присвячена проблемі забруднення пляжів. Вона містить безліч порад про те, як очистити прибережну територію й океани.

Pornhub закликає зірок знімати подібні ролики.

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Джерело: pornhub
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