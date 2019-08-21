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День Незалежності

Британські літаки пересуватимуться за допомогою палива зі сміття

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Для перельотів використовуватимуть паливо зі сміття - фото 1
Для перельотів використовуватимуть паливо зі сміття

Будівництво в Англії першого в Європі великого заводу з виробництва реактивного палива з побутових і комерційних відходів може початися вже у наступному році. Саме на ньому будуть літати літаки британських авіакомпаній.

Компанії Shell, British Airways і Velocys подали заявку владі Північно-Східного Лінкольнширу на дозвіл будівництва заводу на території цієї унітарної одиниці.

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Якщо заявка буде схвалена, спорудження підприємства за проєктом Altalto Immingham Ltd почнеться у 2021 році неподалік гирла річки Хамбер, на північному сході Англії. (Altalto Immingham Ltd – дочірня компанія Velocys, що спеціалізується на паливних технологіях). І вже через три роки підприємство буде виробляти значні обсяги екологічно чистого авіаційного палива.

На сьогодні три названі компанії інвестували в проєкт 7,3 мільйона фунтів стерлінгів (8,8 мільйона доларів). Однак повна реалізація проєкту обійдеться в результаті в сотні мільйонів фунтів стерлінгів.

Уряд Великобританії інвестував у проєкт близько 500 тисяч фунтів стерлінгів. Він схвалює ідею ще й тому, що завод надасть британцям близько 130 нових робочих місць.

Один з плюсів проекту полягає в тому, що величезні обсяги відходів зі сміттєвих контейнерів виявляться не на смітниках, а будуть перетворені на реактивне паливо.

Літаки літатимуть на паливі зі сміття - фото 349357
Літаки літатимуть на паливі зі сміття

Другий плюс пов'язаний з перспективою зменшення викидів в атмосферу вуглекислого газу літаками. Сьогодні на частку авіації припадає близько 2,5% глобальних викидів вуглекислого газу. І, за прогнозами експертів, ця частка буде зростати в міру збільшення авіаперевезень. Тому дуже важливо, якщо не повернути цей процес назад, то хоча б його уповільнити.

До 2050 року авіаційна галузь збирається скоротити викиди парникових газів на 50%. Тому поява біопалива з низьким вмістом вуглецю життєво важлива для досягнення цієї мети.

А British Airways і Shell будуть першими, хто почне купувати вироблене на новому заводі біопаливо, що виділяє на 70% парникових газів менше.

Рішення ради Північно-Східного Лінкольнширу очікується до кінця листопада.

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Джерело: World News Monitor
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