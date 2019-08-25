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Pornhub назвав футболістів, яких найчастіше шукають в порно

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Кріштіану Роналду - фото 1
Кріштіану Роналду / instagram

Блог Pornhub Insights, який публікує статистику найпопулярнішого порносайту у світі, розкрив десятку футболістів, яких найчастіше шукали користувачі ресурсу.

Так, згідно з дослідженням пошукових запитів сайту Pornhub щодо футболістів у 2019 році стало відомо, що найбільше користувачі хотіли побачити відео відвертого змісту з Кріштіану Роналду, слідом йде Ліонель Мессі. Мауро Ікарді замкнув почесну трійку.

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Ці гравці, звичайно, не знімалися в порно – просто на Pornhub шукають взагалі будь-які відео з зірками футболу.

Легенди в списку теж є – Девід Бекхем займає десяте місце. Ще звернемо увагу на Каріма Бензема – користувачі Pornhub, здається, не забувають про скандал з Матьє Вальбуена і його інтимним відео.

Pornhub назвав футболістів, яких найчастіше шукають в порно - фото 350071

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Джерело: pornhub
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