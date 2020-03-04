Pornhub випустив перший документальний фільм про лесбійок-стриптизерок

Популярний американський сайт для дорослих Pornhub випускає свій перший документальний фільм "Shakedown". Він розповідає про культуру темношкірих лесбійок-стриптизерок.

Режисером картини виступила концептуальна художниця Лейла Вейнрауб. Матеріалом послужили відеоролики, які вона знімала протягом 15 років в лесбійських стрип-клубах Лос-Анджелеса.

І ще: YouPorn запустив аналог TikTok для порно, але відео там не короткі

Картина з'явилася на Pornhub 3 березня, і весь місяць її можна буде безкоштовно подивитися на сайті. Потім стрічку покажуть на каналі Criterion, а влітку вона стане доступна в магазині iTunes.

Цей фільм є частиною загальної програми Pornhub з підтримки мистецтва. Ми хочемо, щоб нас сприймали як платформу, яку можуть використовувати художники і творці, – заявив бренд-директор компанії Алекс Кляйн.

За допомогою стрічки Вейнрауб сподівається залучити на Pornhub більше жіночої аудиторії. Разом з розробниками компанії художниця також створила онлайн-платформу для проєкту. На ній буде доступний чат, куди режисерка буде заходити раз в тиждень, щоб поспілкуватися з користувачами.

Читайте також: Що таке хентай чи генг-бенг: які види сексу та категорії є на Pornhub