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Pornhub випустив перший документальний фільм про лесбійок-стриптизерок

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Pornhub випустив перший документальний фільм про лесбійок-стриптизерок - фото 1

Популярний американський сайт для дорослих Pornhub випускає свій перший документальний фільм "Shakedown". Він розповідає про культуру темношкірих лесбійок-стриптизерок.

Режисером картини виступила концептуальна художниця Лейла Вейнрауб. Матеріалом послужили відеоролики, які вона знімала протягом 15 років в лесбійських стрип-клубах Лос-Анджелеса.

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Картина з'явилася на Pornhub 3 березня, і весь місяць її можна буде безкоштовно подивитися на сайті. Потім стрічку покажуть на каналі Criterion, а влітку вона стане доступна в магазині iTunes.

Pornhub випустив перший документальний фільм про лесбійок-стриптизерок - фото 389940

Цей фільм є частиною загальної програми Pornhub з підтримки мистецтва. Ми хочемо, щоб нас сприймали як платформу, яку можуть використовувати художники і творці, – заявив бренд-директор компанії Алекс Кляйн.

За допомогою стрічки Вейнрауб сподівається залучити на Pornhub більше жіночої аудиторії. Разом з розробниками компанії художниця також створила онлайн-платформу для проєкту. На ній буде доступний чат, куди режисерка буде заходити раз в тиждень, щоб поспілкуватися з користувачами.

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Джерело: variety
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