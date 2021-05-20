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Pornhub представив колекцію вінтажного порно, розмальованого нейромережею

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Нейромережа працювала над вінтажними порнороликами - фото 1
Нейромережа працювала над вінтажними порнороликами

Порносервіс Pornhub представив колекцію Remastured. До неї увійшли 20 еротичних фільмів, знятих з 1896 по 1948 роки.

Про відповідну колекцію інформація з'явилася на сайті проєкту. Так, у фільмі 1896 року "Жінка, що роздягається" героїня просто знімає з себе кілька шарів сукні та залишається тільки у спідній білизні.

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Але автори стверджують, що у колекцію потрапили й фільми зі звичнішими сюжетами з улюблених категорій сучасних шанувальників порно. Крім того, у збірнику є роботи основоположників кінематографа Томаса Едісона і Жоржа Мельєса.

Для максимально точного відновлення кольорів геніталій нейромережа вивчила понад 100 тисяч фільмів і зображень для дорослих з бібліотеки Pornhub.

Pornhub представив колекцію вінтажного порно, розмальованого нейромережею - фото 460317

Після колоризації частоту кадрів у роликах збільшили до 60 на секунду, поліпшили стабілізацію, прибрали мерехтіння. Роздільну здатність відео збільшили до якості 4K, а в деякі фільми додали нові аудіодоріжки.

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