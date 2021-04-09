Колишній порноактор йде у політику з незвичайною програмою

43-річний Філіп Танзер з Німеччини, який раніше знімався в порно під псевдонімом Логан МакКрі, поміняв роботу і став пожежником, а тепер мріє про кар'єру політика. Чоловік має намір на державному рівні боротися з популяризацією порнографії.

Daily Record пише, що Філіп стверджує, що людей потрібно попереджати про потенційну шкоду порнографії для дорослих і дітей. "Порно слід розглядати як алкоголь або нікотин. Використання подібних фільмів на уроках сексуального виховання також неприпустиме", – заявив він.

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Танзер також згадав, як втратив п'ятьох друзів з порноіндустрії: хтось наклав на себе руки, інші померли від передозування наркотичними речовинами.

"Я не відчував особливого трепету до подібних картин. Зніматися в порно вирішив заради грошей. Хоча мушу визнати, що зустрічав на зйомках цікавих людей, з якими було приємно спілкуватися", – зазначив колишній порноактор.

Зараз чоловік живе в Шотландії і працює пожежником. У травні він планує взяти участь у виборах і стати місцевим депутатом.

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