Що бісить сексолога – відверто і без табу: 18+

Як розповісти про секс майбутньому поколінню? Звідки проблеми з сексом у нашого? Які ознаки порнозалежності і чим вона небезпечна? Скільки разів на місяць треба для щастя? Відповіді на ці та інші цікаві запитання дає сексолог.

Про усі тонкощі своєї професії розповіла у відеоінтерв'ю каналу "LUKI" сексологиня Тетяна Славіна. Як впливає перший раз на подальше життя та що взагалі треба знати про секс? Відповіді на ці та багато інших незручних запитань читай нижче на Радіо MAXIMUM.

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Ставлення батьків до питання сексу

Дуже розчаровує ставлення багатьох батьків до питань сексу. Вони думають, що діти самі все дізнаються і їм не треба нічого пояснювати. Так, зараз діти пізнають усе самі у 7-8 років за переглядом порно... Чому вони це роблять? Тому що немає довіри до батьків, тому що батьки зажаті у цій темі. Тому дуже важливо саме батькам говорити про ЦЕ з дітьми.

Чому не виходить так, як у порно?

По-перше, проблема самого порно. Зараз вік перегляду таких роликів дуже сильно зменшився. Тому, коли діти дивляться порно, у них залишаються дуже яскраві перші емоції і відбувається момент запам'ятовування, типу, що так і має бути у житті. По-друге, питання "нормальності". Часто клієнти питають: а у мене так – це нормально? А у мене сяк – це нормально? Немає у цьому питання поняття нормальності. Що є норма? Так, як у порно? Ні, зовсім ні. Сценарій з порно не вчить сексу.

Порнозалежність – особлива тема

Порно – не завжди нормально. Однотипна порнографія не може збуджувати постійно. Спочатку це просто секс. Потім якійсь жорсткий секс, потім БДСМ, потім груповий... і так далі. Чим більше ви його дивитися – тим вищі ваші запити. Від порнозалежності може перестати збуджувати жива, нормальна жінка "не з порно". Буває ще ломка без порно.

Щось не те з моїм партнером

Приходять на прийом люди і кажуть: у мене немає проблем, а от у мого партнера... і поїхали! А насправді проблема саме в тій людини, що прийшла до мене, у тої людини, що проблему заперечує. Про проблему у першу чергу треба відкрито розмовляти з партнером. Сексуальне життя – це завжди 50 на 50.

Сумісність статевої конституції

Що це таке? Це наша вроджена особливість, це наш сексуальний темперамент. До прикладу, одним парам окей, коли в них секс тричі на день, іншим окей – коли три рази на рік. І перше, і друге – нормально. Значить ці люди знайшли один одного і це супер. Значить у них чудові партнерські стосунки і норми у них.

Ставлення до незайманості і першого сексу

Наразі у суспільстві ставлення до незайманості дуже змінилося. Якщо раніше це був критерій успішного виходу заміж, то тепер це не є обов'язковою умовою. З іншого боку з'являється момент знецінення. І багатьом дівчатам здається, що чим раніше – тим краще. Насправді це має бути дуже інтимним питанням, яке вкрай важливе для кожної жінки у контакті з її коханим. Інколи так, як це відбувається вперше, ми несвідомо несемо крізь усе наше життя, у наступних стосунках. Емоційний компонент тут дуже важливий.

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