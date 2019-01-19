Pornhub повідомив про різке зростання кількості глядачів через закриття уряду США

Відомий порноресурс відзначив зростання глядацької аудиторії та збільшення часу перегляду контенту на тлі припинення роботи федерального уряду.

Як відомо, робота американського уряду була припинена в кінці грудня минулого року через конфлікт між Дональдом Трампом і демократами. Останні протестують проти того, щоб витрачати майже 6 мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. В результаті так званого "шатдауна", частина держустанов в США припинили роботу, а сотні тисяч держслужбовців сидять вдома без зарплат.

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Однак є й ті, хто від усього цього тільки виграв. Як повідомляється, найбільший порносайт в світі Pornhub повідомив про різке збільшення відвідуваності на тлі політичної нестабільності. Мовляв у американців нині з'явилося багато вільного часу, грошей немає, а розваг хочеться. Ось і розслабляються, як можуть.

Pornhub повідомив про різке зростання трафіку

Команда сайту проаналізувала дані з 7 по 11 січня, і виявила, що у Pornhub не тільки збільшився трафік (на 6%), але і кількість годин, які люди витрачають на порнографію, – повідомляють журналісти.

При цьому нічний трафік під час "шатдауна" збільшився на 14%, під час пообідніх годин – на 7%. Також зріс середній час перебування відвідувачів на сайті – з 10 хвилин 37 секунд до 11 хвилин 10 секунд.

Pornhub зазначає, що особливо підвищилася відвідуваність сайту в Вашингтоні (на 6,32%), при цьому найбільший інтерес до сайту для дорослих спостерігається у жінок (зріс на 12,3%).

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