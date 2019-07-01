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Pornhub подарував машину постійному глядачу з інвалідністю

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Фанат Pornhub Тодд Фалкерсон і порнозірка Алікс Лінкс - фото 1
Фанат Pornhub Тодд Фалкерсон і порнозірка Алікс Лінкс / Кадр з відео

Як стало відомо, стара машина користувача мережі і відданого фаната Pornhub Тодда Фалкерсона вилетіла в кювет, і він попросив допомоги в інтернеті, порносайт відгукнувся. А ключі від автомобіля передала порнозірка Алікс Лінкс.

Відділ благодійності одного з найпопулярніших порносайтів у світі Pornhub подарував своєму фанату – американцеві Тодду Фалкерсону і його літній матері Паоло Volkswagen Jetta, йдеться в прес-релізі компанії.

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У Тодда проблеми зі здоров'ям, які не дають йому водити машину. Його відвозить і забирає з роботи, яка розташована на відстані у 130 км, мати-пенсіонерка. У грудні їхнє старе авто Buick вилетіло в кювет, і сім'я залишилася без машини. Тодд попросив допомоги в інтернеті.

"З моменту запуску нашої альтруїстичної програми Pornhub Cares ми як і раніше прагнемо приносити щастя мільйонам людей у всьому світі кожен день, – говорить віце-президент компанії Корі Прайс, – Тодд завжди був великим шанувальником Pornhub і, розуміючи, що значить для нього і його матері автомобіль, ми вирішили їм допомогти".

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