Науковці виявили несподіваний зв'язок між еректильною дисфункцією та переглядом порно

Ви за перегляд порно, чи проти?

Учені, котрі представляють Університет Боулінг Грін, розташований в Огайо, виявили, в яких випадках перегляд фільмів для дорослих стає причиною еректильної дисфункції. Про результати експерти розповіли після опитування чоловіків, які погодилися взяти участь у дослідженні.

Невелика кількість представників сильної половини людства, які мають проблеми з потенцією, зізналися, що віддають перевагу перегляду фільмів для дорослих. Фахівці звернулися до учасників з проханням розповісти про своє ставлення до роликів сексуального плану та відзначити, чи є вони позитивним досвідом або чимось гріховним.

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Опитування показало: еректильна дисфункція частіше зустрічалася у тих чоловіків, хто ставився до захоплення порно, як до ганебного явища.

На думку авторів дослідження, розлад здатний вивільняти кортизол, який є гормоном стресу. Це веде до звуження артерій статевого члена, зменшуючи приплив крові до нього, що не може не відбитися на продуктивності чоловічої "гордості".

Секс-терапевти постаралися пояснити учасникам: у перегляді еротичної продукції немає нічого протиприродного і це не призведе до негативних наслідків, а самозадоволення під час порно змінить ситуацію на кращу сторону.

Перегляд порно може стати причиною проблем з ерекцією, але є одна умова

Проведені в цій області дослідження демонстрували інші результати. У них не робили акцент на таких змінних, як надмірна вага, куріння, захоплення алкогольними напоями, вік. Саме через це був зроблений висновок: чинником, що викликає еректильну дисфункцію є матеріали 18+.

Ми, звичайно ж, не закликаємо днями і ночами дивитися порно, але відмовлятися від цього процесу теж не слід.

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