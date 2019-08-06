Британці таємно зняли порно у лікарні серед білого дня

В англійському місті Сент-Олбанс пара серед білого дня зняла порно в місцевому медцентрі. Відео для дорослих було зняте на очах у пацієнтів і працівників.

Пара акторів пройшла в медцентр Сент-Олбанс, одягнули уніформу і зняли порно ролик в коридорі медзакладу. На фото з відео видно, що по коридорах в момент зйомок ходять лікарі і пацієнти лікарні.

Це цікаво: Секс у VR: відома порностудія придумала "капсулу часу"

Відео для дорослих опублікували в мережі, зіпсувавши репутацію лікарні. Старша медсестра установи Трейсі Картер повідомила, що медпрацівники в порнозйомках не брали участь, а поліція проводить термінове розслідування.

Читайте також: Штурм Зони 51: на PornHub почали масово шукати ролики з інопланетянами