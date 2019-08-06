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Британці таємно зняли порно у лікарні серед білого дня

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Британці таємно зняли порно у лікарні - фото 1
Британці таємно зняли порно у лікарні / marketu

В англійському місті Сент-Олбанс пара серед білого дня зняла порно в місцевому медцентрі. Відео для дорослих було зняте на очах у пацієнтів і працівників.

Пара акторів пройшла в медцентр Сент-Олбанс, одягнули уніформу і зняли порно ролик в коридорі медзакладу. На фото з відео видно, що по коридорах в момент зйомок ходять лікарі і пацієнти лікарні.

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Відео для дорослих опублікували в мережі, зіпсувавши репутацію лікарні. Старша медсестра установи Трейсі Картер повідомила, що медпрацівники в порнозйомках не брали участь, а поліція проводить термінове розслідування.

Британці таємно зняли порно у лікарні серед білого дня - фото 345877

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Джерело: metro
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