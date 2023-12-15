Готуємо найвідоміше картопляне пюре у світі від Жоеля Робюшона

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський вирішив приготувати легендарну страву. Проте деякі пункти з рецепта він змінив на свій смак.

Володимир Ярославський запропонував підписникам трохи змінений рецепт найвідомішого у світі картопляного пюре від найтитулованішого шефа Мішлен Гіду Жоеля Робюшона.

До слова: Готуємо неймовірно смачну домашню ковбаску разом з Володимиром Ярославським

Важливий момент у приготуванні – правильний сорт картоплі. Якщо відволіктись від сортів (в шефа Рівʼєра), то беремо ту, яка жовта в середині, краще сухувата м’якоть і багато крохмалю.

Я трішки змінив рецепт під свій смак, але це варто спробувати, бо таке пюре не залишить вас байдужими до останньої ложки, – пише Ярославський.

Інгредієнти:

300г перетертої картоплі

150г масла 82.5%

150г вершків 30%

Сіль та мелений мускатний горіх

Спосіб приготування:

1. Очищену картоплю не ріжемо, а беремо цілком. Відварюємо у підсоленій воді при повільному кипінні хвилин 30-35. Важливо, щоб бульба добре приготувалась, бо інакше можуть бути сирі грудочки у пюре.

2. Беремо трішки більше перед варкою, бо при варінні та перетиранні вага трохи втрачається.

3. Коли картопля готова зливаємо воду, а картоплю у каструлі ще хвилину прогріваємо та підсушуємо.

4. Одразу, ще гарячою, картоплю перетираю через млин для перетирання мʼякоті, або насправді ще краще через сито.

5. На велику пательню наливаємо вершки, додаємо масло, розігріваємо і додаємо протерту картоплю, сіль на смак та мускатний горіх.

6. Лопаткою розминаємо і перемішуємо картоплю при постійному маленькому кипінні, поки маса стане однорідною.

7. Можливо пару хвилин треба буде просто перемішувати і прогрівати, щоб надлишкова волога випарувалась.

8. Зауважте, що це картопляне пюре не густе, а скоріше нагадує крем і це дуже-дуже смачно!



Таке пюре може бути окремою стравою, а якщо ви додасте його на гарнір до тушкованого мʼяса – буде ще смачніше.

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