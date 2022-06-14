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Поради для водіїв, які спростять керування автомобілем у спеку

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Поради для водіїв, які спростять керування автомобілем у спеку - фото 1

Висока температура за бортом впливає на водія майже так само, як і алкоголь. Розповідаємо, як не втрачати пильність за кермом під час спеки.

Як пише пресслужба Патрульної поліції Львівської області, спекотна погода є фактором підвищеного ризику для всіх учасників дорожнього руху. У багатьох керманичів з'являється млявість, знижується увага та швидкість реакції на різні дорожні ситуації.

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8 порад водіям, як керувати автомобілем у спеку

  • перед поїздкою обов‘язково перевірте технічний стан авто: особливу увагу зверніть на систему охолодження двигуна, рівень мастила та тиск у шинах;
  • завжди возіть з собою прохолодну воду в достатній кількості;
  • намагайтеся одягати в дорогу вільний, нещільний одяг;
  • захопіть з собою сонцезахисні окуляри, адже яскраве сонце швидко стомлює очі;
  • перевірте аптечку, чи є в ній необхідні ліки у разі потреби;
  • старайтеся паркувати автомобіль в тіні, а якщо немає такої можливості, використовуйте спеціальні сонцезахисні шторки;
  • не зловживайте кондиціонером, адже різкий перепад температури може погіршити ваше самопочуття;
  • у жодному разі не залишайте дітей та тварин в автомобілі, навіть якщо плануєте відлучитися на кілька хвилин;

Пам‘ятайте! Дотримання елементарних правил безпеки та взаємоповага на дорозі — запорука безпечної поїздки.

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