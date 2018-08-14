Поради дієтологів, як смачно покращити здоров'я

Що додати в раціон для здоров'я

Експерти розповіли, про які продукти у раціоні не варто забувати, щоб добре почуватися.

Науковці з Інституту суспільної охорони здоров'я Америки провели аналіз інформації з центрів контролю та профілактики та склали перелік найбільш корисних смаколиків.

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Відзначається, що вживання цих продуктів дозволяє знизити ризики ожиріння та розвитку важких захворювань. Перш за все, медики радять регулярно вживати листові овочі та зелень, оскільки у них вдосталь вітамінів A, B6, C, E, K.

Що додати в раціон для здоров'я

Саме вони відповідають за гормональний фон, нормалізацію ваги, а також покращення травлення. А от шпинат у трапезі дозволяє захиститись від застуди та інфекційних хвороб.

Також важливо не забувати про різну капусту, оскільки вона є джерелом цінних нутрієнтів. Окрім цього, медики радять замінювати банани гарбузом, оскільки там значно більше калію, який потрібен для здорового серця.

Що додати в раціон для здоров'я

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