Для ідеальної посмішки: ці продукти зміцнюють зуби

Стоматологи розповіли, що варто їсти, щоб зуби були здоровими та красивими.

Експерти пояснюють, що не лише гігієна впливає на красу усмішки, а й трапеза, яка забезпечує організм потрібними мікроелементами. Тому важливо вводити до раціону продукти, які покращать здоров'я ясен та стан зубів.

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На одному з перших місць є овочі та фрукти з високим вмістом клітковими, приміром, морква, яка покращують стан ротової порожнини загалом. Не менш корисним є гарбуз, адже мікроелементи в ньому зміцнюють зуби та відбілюють їх.

Їжа, яка зміцнює зуби

Відзначаться, що варто не забувати про зелень, сир та горіхи, як поповнюють баланс кальцію та фосфору в організму, роблячи міцнішими не лише кістки, а й емаль.

Також важливо пам'ятати про часник та цибулю, які мають антибактеріальні властивості та зменшують ймовірність появи запальних процесів, карієсу та інших неприємних речей. До слова, експерти радять не нехтувати морською капустою та іншими водоростями, які містять у собі йод.

Їжа, яка зміцнює зуби

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