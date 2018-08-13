Чому жінкам корисно їсти чорнослив

Чорнослив сприяє зміцненню скелета.

Корисні речовини, що входять до складу сушеного чорносливу такі, як фосфор, калій, магній, натрій, кальцій і кобальт, здатний підвищити міцність скелета у жінок.

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Американські дослідники встановили, що регулярне вживання цього сухофрукти допомагає знизити ризик розвитку остеопорозу – вимивання з кісток мінеральних речовин, що приводить до їх крихкості.

В рамках експерименту вчені спостерігали дві групи піддослідних жінок. Одні щодня вживали в їжу чорнослив, а інші – сушені яблука. В результаті у першої групи спостерігалася більш висока міцність кісток.

Для дорослих у середньому рекомендовано вживати 1,0 г кальцію на день, дітям до 18 років – 1,3 г. Для кращого засвоєння цього цінного мінералу необхідно вживати достатньо білкової їжі і частіше бувати на свіжому повітрі, щоб "зарядитися" сонячним вітаміном Д.

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