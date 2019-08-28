Пора стати Бетменом: з'явився трейлер другого сезону Титанів

У мережі показали промо до другого сезону серіалу Титани (Titans) за коміксами DC, який невдовзі вийде на екранах. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Компанія DC на своєму офіційному Youtube-каналі потішила фанатів офіційним тизером до другого сезону серіалу Титани (Titans), прем'єра якого запланована вже на 6 вересня на стрімінговому сервісі DC Universe.

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Сюжет нового сезону змусить Титанів поповнити свої ряди, а також стикнутися з Дестроуком. До слова, Бетмен також нарешті з'явиться у серіалі, щоправда, буде вже не у найкращих своїх роках.

У головних ролях: Брентон Твейтс, Анна Діон, Теаган Крофт, Раян Поттер та інші.

Титани 2 сезон, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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