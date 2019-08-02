Пора пакувати валізи: ірландець надихає людей своїми мандрами

Талановитий фотограф їздить країнами та мотивує людей не сидіти вдома. І справді, його знімки показують найкрасивіші куточки нашої планети, які варто побачити на власні очі.

Знайомтесь, Макс Маллой (Max Malloy) – фотограф, який прибув до Ірландії 13 років тому і захопився пейзажами цієї країни. Відтоді Макс мешкає тут та досліджує найкрасивіші місця домівки святого Патріка, а також інших держав. Хлопець зізнається, що почав знімати пейзажі кілька років тому, і відтоді насолоджується кожним кадром, який показує красу океану, грандіозність скель та дивовижність Чумацького шляху. І не він один може оцінити свої старання, адже за профілем Макса в соцмережі Instagram стежать майже 40 тисяч осіб. Зацініть!

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Джерело всіх фото: instagram.com/ihaveadarksoul

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