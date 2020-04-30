Популярну гру Generation Zero роздають абсолютно безкоштовно

Шутер Generation Zero став тимчасово безкоштовним у магазині цифрової дистрибуції Steam.

Акція триватиме до 3 травня, тому награтися за цей час вийде, а також вирішити, чи варто купувати цей проєкт, чи ні.

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Generation Zero це кооперативний шутер від першої особи з відкритим світом, дії якого розгортаються в альтернативній версії Швеції 80-х років. В команді з чотирьох осіб, гравцям потрібно битися проти роботів, керованих штучним інтелектом. Нагадаємо, що вона вийшла ще в 2018 році, а ось оцінки отримала змішані. І це стосується як оцінки критиків, так і самих геймерів. На авторитетному сайті Metacritic гра отримала 55 і 51 бал відповідно.

Крім того, до 4 травня в Steam діє акція, в рамках якої шутер Generation Zero можна придбати зі знижкою до 60% за 134 грн.

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