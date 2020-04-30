Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Популярну гру Generation Zero роздають абсолютно безкоштовно

  • 29
Generation Zero - фото 1
Generation Zero

Шутер Generation Zero став тимчасово безкоштовним у магазині цифрової дистрибуції Steam.

Акція триватиме до 3 травня, тому награтися за цей час вийде, а також вирішити, чи варто купувати цей проєкт, чи ні.

І ще: Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті

Generation Zero це кооперативний шутер від першої особи з відкритим світом, дії якого розгортаються в альтернативній версії Швеції 80-х років. В команді з чотирьох осіб, гравцям потрібно битися проти роботів, керованих штучним інтелектом. Нагадаємо, що вона вийшла ще в 2018 році, а ось оцінки отримала змішані. І це стосується як оцінки критиків, так і самих геймерів. На авторитетному сайті Metacritic гра отримала 55 і 51 бал відповідно.

Крім того, до 4 травня в Steam діє акція, в рамках якої шутер Generation Zero можна придбати зі знижкою до 60% за 134 грн.

Читайте також: Не Plague Inc єдиною: найкращі ігри про віруси та пандемії, які не дадуть тобі нудьгувати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
  • Вчора, 16:30
  • 158
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 40601
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2255448
Загрузка...
Новини