Популярний у США заклад зробив моркву з м'яса: відео

Американська мережа закусочних вирішила, що навіть овочі можуть бути м'ясними. Так і з'явилась хрумка морквина з індички. Виглядає правдоподібно і має схожий смак!

Поки чимало закладів переходить на замінники м'яса, то в мережі ресторанів швидкого харчування Arbyʼs з'явилась особлива новинка – marrot, а саме морква з філе індички. Нова страва не лише нагадує овоч, а й має подібний смак.

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Щоправда, хрумтить у неї лише скоринка. Шеф-кухар мережі, який вигадав особливий рецепт, пояснює, що його легко можна приготувати і вдома. До того ж, marrot містить більше як 30 грамів білка та майже 70% від денної норми вітаміну A.

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