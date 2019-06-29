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Експерти розповіли, з яких фруктів і овочів не варто знімати шкірку
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Зарубіжні експерти розповіли, у яких овочів, фруктів і ягід не варто видаляти шкірку. За словами фахівців, в так званих відходах криється величезна кількість корисних речовин.
Деякі люди намагаються ретельно очистити вишню і виноград від шкірки. Ця робота не тільки трудомістка, але і не потрібна, через те, що втрачається велика кількість антиоксидантів і поживних речовин. Шкірочка персиків, груш і слив містить багато клітковини і антиоксидантів.
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Дослідження показали, що видалення персикової шкірки призводить до зниження кількості корисних речовин на 13-48%. Що стосується поверхні яблук, то вона містить нерозчинні волокна, вітаміни С і А, флавоноїди кверцетин. Водночас йдеться про пестициди, тому слід добре промивати усі фрукти і овочі та купувати їх у перевіреного постачальника.
Шкірка томатів має високу концентрацію нарингеніну, що зменшує запалення і захищає від деяких захворювань, хоча необхідні додаткові дослідження. Збільшується і доступність деяких поживних речовин. Часто споживачі видаляють шкірку ківі, хоча вона досить цінна, бо має у своєму складі аскорбінову кислоту і ту ж клітковину. Огірки також не варто позбавляти цінних складових, серед яких калій, вітамін К. Овоч достатньо лише промити і витерти рушником.
Господині також зчищають з баклажанів і кабачків їхні шкірки, в яких є флавоноїди, магній та інші важливі речовини. Якщо картопля власноруч вирощена, то її не рекомендується чистити занадто ретельно. Шкірка містить клітковину, залізо, вітамін С, калій і фолієву кислоту. Найкраще рішення – використовувати щітку рослинного походження. Варто зберігати і шкірку цитрусових фруктів, і представників сімейства гарбузових.
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