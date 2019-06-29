Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль День Конституції

Експерти розповіли, з яких фруктів і овочів не варто знімати шкірку

  • 36
З яких фруктів і овочів не варто знімати шкірку - фото 1
З яких фруктів і овочів не варто знімати шкірку / pexels

Зарубіжні експерти розповіли, у яких овочів, фруктів і ягід не варто видаляти шкірку. За словами фахівців, в так званих відходах криється величезна кількість корисних речовин.

Деякі люди намагаються ретельно очистити вишню і виноград від шкірки. Ця робота не тільки трудомістка, але і не потрібна, через те, що втрачається велика кількість антиоксидантів і поживних речовин. Шкірочка персиків, груш і слив містить багато клітковини і антиоксидантів.

Актуально: Як зробити шашлики корисними: поради лікарів

У шкірках овочів і фруктів є багато корисних речовин - фото 337089
У шкірках овочів і фруктів є багато корисних речовин

Дослідження показали, що видалення персикової шкірки призводить до зниження кількості корисних речовин на 13-48%. Що стосується поверхні яблук, то вона містить нерозчинні волокна, вітаміни С і А, флавоноїди кверцетин. Водночас йдеться про пестициди, тому слід добре промивати усі фрукти і овочі та купувати їх у перевіреного постачальника.

Шкірка томатів має високу концентрацію нарингеніну, що зменшує запалення і захищає від деяких захворювань, хоча необхідні додаткові дослідження. Збільшується і доступність деяких поживних речовин. Часто споживачі видаляють шкірку ківі, хоча вона досить цінна, бо має у своєму складі аскорбінову кислоту і ту ж клітковину. Огірки також не варто позбавляти цінних складових, серед яких калій, вітамін К. Овоч достатньо лише промити і витерти рушником.

Усі овочі і фрукти потрібно ретельно мити - фото 337088
Усі овочі і фрукти потрібно ретельно мити

Господині також зчищають з баклажанів і кабачків їхні шкірки, в яких є флавоноїди, магній та інші важливі речовини. Якщо картопля власноруч вирощена, то її не рекомендується чистити занадто ретельно. Шкірка містить клітковину, залізо, вітамін С, калій і фолієву кислоту. Найкраще рішення – використовувати щітку рослинного походження. Варто зберігати і шкірку цитрусових фруктів, і представників сімейства гарбузових.

Читайте також: Лікарі розповіли, кому не можна їсти помідори

Джерело: msn
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та заплатити 3000 гривень штрафу
  • 25 червня, 12:14
  • 691
Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
  • 19 червня, 18:00
  • 645
Віктор Павлік покинув дружину заради 25-річної дівчини: фото нової нареченої артиста
  • 25 червня, 16:23
  • 1643
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа