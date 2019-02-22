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Популярний актор 90-х змінився до невпізнання: фотофакт

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Як змінився зірка Джорджа з джунглів - фото 1
Як змінився зірка Джорджа з джунглів

Відомий актор Брендан Фрейзер, який прославився завдяки фільмам Джордж з Джунглів та Мумія, розхвилював фанатів своїм постарілим виглядом. Зірку не впізнати!

50-річний американський актор Брендан Фрейзер ще у 1990-х і на початку 2000-х активно знімався у фільмах та з'являвся на публіці, однак з роками почав рідше з'являтись у масових картинках, надавши перевагу серіалам та комедіям.

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Нещодавно ж актора помітили у Нью-Йорку і ледь впізнали. А все тому, що у пам'яті фанатів він залишився у чудовій формі з фільмів "Мумія" та "Джодж з джунглів". Однак реальність виявилась жорстокішою – улюбленець публіки набрав вагу і не надто стежить за модними трендами, зважаючи на ковбойський капелюх.

До слова, ось як виглядав Фрейзер раніше:

Брендан Фрейзер у юності - фото 309276
Брендан Фрейзер у юності / Getty Images
Популярність Фрейзера припала на 1990-2000 роки - фото 309280
Популярність Фрейзера припала на 1990-2000 роки / Getty Images
Брендан Фрейзер здобув славу завдяки 'Джорджу з джунглів' - фото 309279
Брендан Фрейзер здобув славу завдяки "Джорджу з джунглів" / Getty Images
Раніше Фрейзер підкорював серця шанувальниць - фото 309277
Раніше Фрейзер підкорював серця шанувальниць / Getty Images

А ось і більше сучасних фото:

Сьогодення додало Фрейзеру кілограмів - фото 309281
Сьогодення додало Фрейзеру кілограмів / Getty Images
Як зараз виглядає Брендан Фрейзер - фото 309278
Як зараз виглядає Брендан Фрейзер / Getty Images

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Джерело: dailymail.co.uk
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