Популярний актор 90-х змінився до невпізнання: фотофакт

Відомий актор Брендан Фрейзер, який прославився завдяки фільмам Джордж з Джунглів та Мумія, розхвилював фанатів своїм постарілим виглядом. Зірку не впізнати!

50-річний американський актор Брендан Фрейзер ще у 1990-х і на початку 2000-х активно знімався у фільмах та з'являвся на публіці, однак з роками почав рідше з'являтись у масових картинках, надавши перевагу серіалам та комедіям.

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Нещодавно ж актора помітили у Нью-Йорку і ледь впізнали. А все тому, що у пам'яті фанатів він залишився у чудовій формі з фільмів "Мумія" та "Джодж з джунглів". Однак реальність виявилась жорстокішою – улюбленець публіки набрав вагу і не надто стежить за модними трендами, зважаючи на ковбойський капелюх.

Why tf ninja looking like Brendan Fraser pic.twitter.com/JUkBilBytr — Michael (@MikeHollister) 19 лютого 2019 р.

If Brendan Fraser finds happiness, I will find happiness pic.twitter.com/Cb1vsZnql5 — Jon Paul (@JonWardner) 18 лютого 2019 р.

Brendan Fraser before and after listening to the new @XiuXiuforLife album. Insane! pic.twitter.com/rKupgzyAt1 — grosezero (@grosezero) 13 лютого 2019 р.

До слова, ось як виглядав Фрейзер раніше:

Брендан Фрейзер у юності / Getty Images

Популярність Фрейзера припала на 1990-2000 роки / Getty Images

Брендан Фрейзер здобув славу завдяки "Джорджу з джунглів" / Getty Images

Раніше Фрейзер підкорював серця шанувальниць / Getty Images

А ось і більше сучасних фото:

Сьогодення додало Фрейзеру кілограмів / Getty Images

Як зараз виглядає Брендан Фрейзер / Getty Images

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