Популярні ранкові звички, які насправді шкідливі

Експерти розповіли про те, що люди часто створюють собі ранкові ритуали, які зовсім не допомагають почуватись краще упродовж дня. Що ж не варто робити після пробудження – читайте далі.

Фахівці виділяють щонайменше три реально шкідливі звички, які навіть можуть погіршити навіть здоровий спосіб життя.

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Перевірка смартфона. Це доволі популярне явище після пробудження і не лише тому, що чимало людей ставлять будильник саме на смартфоні. Гортання стрічки новин, перевірка пошти і тому подібне призводять до того, що вже з самісінького ранку збільшується рівень напруги та стресу.

Кава натщесерце - погана ідея

Спершу кава, а тоді все інше. Улюблений ранковий напій справді додає бадьорості, однак його не варто пити одразу після сну. Організм змушений виробляти гормон стресу ще активніше, якщо отримує кофеїн. Тому краще зачекати годинку-дві, поснідати, зайнятись важливими справами і вже тоді насолоджуватись горням кави. А перед ним рекомендують випити склянку води.

Відсутність зарядки. Хай би як це не звучало, але зарядка – це не лише для дітей та літніх людей. Тіло відпочиває вночі разом з нами, тому потребує підготовки до активних фізичних навантажень. Тому вранці можна не лише зробити руханку, а й порозтягувати м'язи, щоб покращити кровообіг, поставу та настрій.

Не варто нехтувати зарядкою

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