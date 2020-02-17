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Як сон впливає на кар'єру: несподіване дослідження

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Як сон пов'язаний з успіхом - фото 1
Як сон пов'язаний з успіхом

Вважається, що найвідоміші люди світу дуже мало часу витрачають на сон, і це є їхнім секретом успіху. Чи справді це так працює – читайте далі.

Науковці вирішили відстежили зв'язок між кар'єрою та якістю сну і дійшли до доволі логічного висновку: адекватний сон реально впливає на успіхи в особистому житті, роботі та загальний стан здоров'я. Це підтвердило дослідження, у якому було понад тисячі піддослідних.

І ще: 5 простих і перевірених способів зміцнити своє здоров'я

Річ у тому, що 7-8 годин нічного відпочинку допомагають підняти шанси на успіх удвічі. А от брак сну відбирає ці шанси, адже страждає фізичне та психічне здоров'я, люди більше піддаються шкідливим звичкам.

Як сон пов'язаний з успіхом - фото 386508
Як сон пов'язаний з успіхом

До того ж, нормальний сон заспокоює, позбавляє наслідків стресу, додає енергії, покращує пам'ять і уважність, а також уповільнює старіння. Якщо вам досі бракує переваг, то варто усвідомити, щоб без цих всіх ресурсів ймовірність досягти висот у кар'єрі починає зменшуватись.

Здоровий сон знижував стрес, заспокоював, насичував необхідною енергією, посилював роботу мозку і здатності до вирішення складних завдань, підвищував настрій, гальмував старіння, зміцнював пам'ять і уважність. Хронічний недосип надавав протилежний вплив.

Як сон пов'язаний з успіхом - фото 386509
Як сон пов'язаний з успіхом

Читайте також: Ця проста щоденна звичка позитивно вплине на вашу кар'єру

Джерело: /zdorovia.com.ua
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