5 простих і перевірених способів зміцнити своє здоров'я

Якщо ви хочете бути успішними, досягати бажаних цілей, а також мати достатньо часу для себе, – вам однозначно потрібно залишатися здоровими протягом цілого року. Розповідаємо вам, як зміцнити своє здоров'я без походу до аптеки або сімейного лікаря.

Не обов'язково дотримуватися усіх способів, але кожен із них однозначно принесе неабияку користь і вам, і вашому здоров'ю!

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1. Тренуйте самоусвідомлення

Самоусвідомлення – це здатність розпізнавати і розуміти власний настрій, емоції та прагнення. Розвиваючи його, ви підвищуєте шанси на психічний і фізичний добробут.

"Глибоко розуміючи свої почуття, мотивацію і поведінку, ми діємо усвідомленіше і в підсумку приймаємо кращі рішення", – Доктор Надін Семмі, викладач спорту і фізичної культури в Ексетерському університеті.

Наприклад, спробуйте зрозуміти свою мотивацію займатися спортом. Коли ви дотримуєтеся розкладу своїх тренувань, а коли ні? Чому? Є багато способів розвитку самоусвідомлення: ведення щоденника, медитація, практика усвідомленості та просто самоаналіз після якихось певних занять або ввечері наприкінці дня.

"Розібравшись у собі, ми можемо по максимуму використовувати сильні сторони і почати працювати над слабкими. І це надихає ставати кращою версією себе", – Надін Семмі.

Не лінуйтесь вести щоденник

2. Заведіть собаку

Заняття у тренажерному залі, пілатес або ранкова пробіжка – ось що найчастіше спадає на думку, коли вирішуєш стати фізично активнішим.

Однак замість спортивних тренувань є багато інших способів зробити регулярні фізичні навантаження частиною свого повсякденного життя. Наприклад, можна паркуватися трохи далі від входу до супермаркету, куди ви приїхали за покупками, або перестати користуватися ліфтом в офісі.

Але найкраще – завести собаку. Якщо гуляти з нею щонайменше по 30 хвилин два рази на день, можна підвищити свою активність, отримуючи при цьому ще й емоційне задоволення від спілкування з вихованцем.

"У вас вийде проводити час на свіжому повітрі, тренуватися, обзавестися вірним компаньйоном і до того ж поліпшити життя іншої живої істоти. Все це сприятливо впливає і на фізичне, і на психічне здоров'я", – Ріс Тетчер, викладач спортивної фізіології в Університеті Аберіствіт.

Собака дозволить завжди залишатися фізично активними

3. Їжте більше різних видів рослинної їжі

Вважається, що в нормі ми повинні споживати п'ять порцій фруктів і овочів на день. Це близько 400 грамів. Але прагнути треба не тільки до кількості, але і до різноманітності.

Меган Россі, науковий співробітник кафедри нутриціології Королівського коледжу Лондона стверджує, що за тиждень ми повинні з'їдати 30 різних фруктів, овочів та інших видів рослинної їжі. Саме її різноманітність відповідає за здоров'я кишківника.

Бактерії кишківника, або мікробіом, вкрай важливі для здоров'я організму. Алергія, ожиріння, запальні процеси, хвороба Паркінсона і навіть депресія пов'язані саме з ними.

Більшої різноманітності рослинної їжі в раціоні можна домогтися одним простим способом: трохи хитрувати при покупках.

"Замість того щоб просто купити нут, візьміть суміш з чотирьох бобів. І замість одного виду зернових також купіть суміш з чотирьох", – Меган Россі.

Якщо цифра 30 вас лякає, поставте собі за мету кожного тижня вводити в раціон по одному новому продукту.

У вашому раціоні має бути багато овочів

4. Частіше усміхайтеся

Кожного разу ставили перед собою мету скинути пару кілограмів після свят? Або намагалися вирішити, скільки разів на тиждень тепер буде ходити до спортзалу?

Але подібні цілі ми часто ставимо спонтанно, і через це їх буває важко досягти. І нездатність це зробити може взагалі відбити все бажання старатися. Тому спробуйте спочатку зосередитися на тому, щоб стати щасливішими.

"Є безліч конкретних речей, які можна почати робити, щоб стати здоровішими. Але якщо ви не задоволені своїм життям, то, швидше за все, не зможете довго підтримувати якісь серйозні або складні зміни", – Доктор Джеймс Гілл, дослідник медичного факультету Ворікського університету.

Щоб стати щасливішим, зважтеся на одну зміну, яка змусить вас частіше усміхатися. Разом з цим визначте, що зараз робить вас нещасним, – і позбудьтеся від цього. І тоді ви будете готові серйозно зайнятися своїм здоров'ям.

Не забудьте щодня усміхатися

5. Спіть достатньо

Банально, але ми дійсно повинні добре висипатися. Як правило, здоровій дорослій людині необхідно для цього 7-9 годин. І навіть незначний дефіцит сну (наприклад, скорочення його тривалості до 5 годин) може повпливати на цілий ряд когнітивних функцій, включаючи здатність до прийняття рішень.

Робіть все, щоб краще висипатися. Наприклад, не пийте каву перед сном і лягайте у ліжко щодня в один і той же час. Але головне – відкладіть електронні пристрої, смартфон і ноутбук, за кілька годин до сну. Або хоча б використовуйте спеціальний фільтр або окуляри, які блокують синє світло.

Приділяйте сну достатньо часу

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