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Популярна українська музика: 12 нових пісень липня, які варто почути
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З 24 лютого життя всіх українців змінилось назавжди, війна вплинула і на українських музикантів. Хтось обрав зброю замість мікрофона, хтось зайнявся волонтерством, але багато хто не відмовився від створення нових пісень. Зібрали свіжу музику за початок липня, яка проймає та надихає боротись!
Тепер українські співаки та гурти створюють пісні, які просякнуті новою кривавою реальністю, яку принесли російські військові зі своїм вторгненням. Частина з них змушує виступати сльози на очах, частина додає віри і підіймає наш дух, але всі вони нагадують, що Україна ніколи не здасться та обов'язково переможе, пише Радіо MAXIMUM.
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Початок липня випустив чимало новинок, які, на жаль, завжди асоціюватимуться з війною, але не дозволять нам забути про нашу боротьбу. Серед них несподівані колаборації: Alyona Alyona та Jerry Heil записали спільний трек "Купала" з німецькою виконавицею Ela, а також Анна Трінчер разом MBreeze випустили ліричну пісню "Ти робив мені каву". Окремої уваги заслуговує новий хіт від Wellboy, створений вже без проросійського продюсера Юрія Бардаша.
Нова українська музика липня 2022, слухай плейлист онлайн:
Також зацінити плейлист можна за цим посиланням
Список треків:
- Дядя Вадя – Мала
- МЮСЛІ UA ft. Vasia Charisma – ДОБРИЙ ДЕНЬ Everybody
- KATYA GROYS – Ціною своїх дітей
- KOZAK SYSTEM – Мольфар
- MamaRika – Як ти там живеш
- alyona alyona, Jerry Heil, ela – KUPALA
- Артем Пивоваров – Ой На Горі
- ТНМК – Енергодар – це Україна
- Анна Трінчер (feat. MBreeze) – Ти робив мені каву
- Макс Гордєєв – Мольфар
- Wellboy – Ворогів на ножі
- Ляпис Трубецкой – Воїни світла
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