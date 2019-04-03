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Чому фанатам пива та вина потрібно їсти вівсянку?
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Науковці продовжують шукати засоби, які допоможуть позитивно вплинути на здоров'я тих, хто не може відмовити собі у споживанні спиртних напоїв. Одне з останніх досліджень виявило, що вівсянка може бути натуральним засобом, який забезпечить захист печінки від алкогольного ушкодження.
Фахівці Делійського університету виявили оздоровчу властивість вівсянки щодо печінки. Вживання вівсяної каші може захищати печінку від пошкоджень, викликаних вживанням алкоголю, встановили вони.
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Гепатопротекторні властивості вівса проявилися в експериментах на лабораторних мишах. Тварини протягом 12 днів отримували 125 і 250 мг фракції вівса. Після цьому мишам вводилися дози 50-відсоткового розчину етанолу, щоб спровокувати характерне ушкодження печінки.
Подальше спостереження показало, що у мишей, які перед періодом алкоголізації отримували вівсянку, печінка була пошкоджена менше. При цьому, за словами фахівців, механізм, який забезпечує захист печінки від гострого алкогольного ушкодження, їм ще не зрозумілий. Дослідження, які проводилися попередньо, демонстрували: вівсяна каша перешкоджає всмоктуванню шкідливих речовин, що виводяться печінкою, що дозволяє стабілізувати її роботу.
Автори цього проекту, крім іншого, констатували, що вживання вівсянки може сприяти зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем шлунково-кишкового тракту.
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