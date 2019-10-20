Мерилін Менсон закопує себе у новому кліпі God's Gonna Cut You Down

Рок-зірка Мерилін Менсон випустив новий кліп на трек God's Gonna Cut You Down, який вже підкорив шанувальників. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Знаменитий рок-музикант Мерилін Менсон потішив фанатів свіжим чорно-білим кліпом на трек God's Gonna Cut You Down, який за лічені дні зібрав понад мільйон переглядів.

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В атмосферному відео на американську народну пісню про грішників Менсон розважається у готелі біля пустелі з гітарою та зброєю, врешті він вирішує закопати тіло, яке належить йому самому. Доволі моторошна картина ідеально підходить популярній пісні, яку вже встигли переспівати чимало зірок, серед яких Елвіс, Мобі та Джоні Кеш.

Marilyn Manson – God's Gonna Cut You Down, дивитись кліп онлайн:

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