Популярна фітоняшка показала фото топлес

Відома блогерка Теммі Хемброу продовжує тішити прихильників ефектними фото у мінімальній кількості одягу. Дівчина завжди готова до літа!

26-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що вона не лише мотивує жінок тримати себе у формі, а й регулярно ділиться звабливими фото власної фігури.

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Це підтверджують і свіжі кадри білявки у білизні та топлес. Дівчина знає, як привернути увагу не лише до себе, а й власних марафонів, адже активно працює над своєю фігурою не лише перед стартом спекотного сезону.

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