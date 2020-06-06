Дівчата повторили культові знімки моделей в купальниках: 10 спекотних прикладів (18+)

Популярний журнал Sports Illustrated, відомий сексуальними фотосесіями, написав в Instagram пост, де запропонував дівчатам відтворити фото моделей в купальниках, що знімалися для видання. Охочих красунь знайшлося чимало. Тож вийшло вдвічі спокусливіше. Тобі сподобається!

Так, на заклик відгукнулися багато дівчат з апетитними формами, які вирішили спробувати свої сили і спародіювати всесвітньо відомих моделей, серед яких обрали Ірину Шейк, Хайді Клум і Тайру Бенкс. Багато з них і самі були недалекі від модельної індустрії, але чи вдалося їм переплюнути оригінал в рамках нового флешмобу SwimsuitIconChallenge, дивися в добірці нижче.

І ще: Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці

Читайте також: Памела Андерсон завела шанувальників сексуальним фото