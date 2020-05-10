Популярна блогерка вразила фанатів пишним бюстом (фото, відео 18+)

Відома в мережі фітнес-блогерка Теммі Хемброу знову опинилась в центрі уваги через відверті фото і відео. Ця дівчина зовсім не соромиться своєї фігури і радо її демонструє.

26-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Часто Теммі порівнюють з австралійською версією Кім Кардашян, адже вона має доволі ефектні форми та не соромиться їх демонструвати в екстравагантних образах та зовсім без одягу. Тож останні фото не стали винятком, адже на них Хемброу позує у тілесному корсеті, хизуючись бюстом.

Гортайте галерею:

Не варто забувати і про свіже коротеньке відео від моделі у бікіні, яким вона нагадала про створення власного раціону для веганів. Хто ж сказав, що Instagram не може бути дуже прибутковим бізнесом?

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