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Модель Victoria's Secret розбурхала гарячим фото топлес

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Марта Хант роздяглась в Інстаграмі - фото 1
Марта Хант роздяглась в Інстаграмі / instagram.com/marthahunt

Популярна модель Марта Хант потішила фанатів звабливими фото без бюстгальтера. Ця білявка з ангельською вродою знає, як привернути увагу.

31-річна американська модель Марта Хант зачаровує своєю вродою не лише з подіумів та реклам, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 3 мільйони підписників, адже вона активно ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів.

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Навіть в самоізоляції білявка знаходить можливість публікувати свіжі знімки, адже перетворила дім в маленьку фотостудію. І недавні світлини Марти лише у джинсах підтверджують, що в ангела VS вдається чудово виглядати навіть поза зйомками та модними показами:

Модель Victoria's Secret розбурхала гарячим фото топлес - фото 403113

Модель Victoria's Secret розбурхала гарячим фото топлес - фото 403114

Джерело всіх фото: instagram.com/marthahunt

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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