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Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+)

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Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Бруна Ларісса, – гаряча бортпровідниця з Бразилії, яка підкорила Instagram апетитними формами.

Сьогодні знайомимо тебе ближче з красунею, яку ти маєш шанс зустріти під час мандрівки. Бруна Ларісса – відома бразильська стюардеса і блогерка, яка регулярно радує своїх підписників в Instagram відвертими кадрами. А під час карантину красуня почала ще більше ділитися з шанувальниками пікантними знімками.

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Співробітниця авіакомпанії Azul Airlines любить хизуватися своїм тілом та апетитними формами. Вона часто демонструє пишні груди і підтягнуті сідниці в купальниках та обтягуючих нарядах. Проте, як зазначає сама зірка мережі, в деякі дні віддає перевагу менш енергійному і спокійнішому життю, відпочиваючи від соцмереж.

Тож сьогодні ми відібрали для тебе найзвабливіші кадри нашої сьогоднішньої героїні, які тобі точно сподобаються. Насолоджуйся:

Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+) - фото 416314

Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+) - фото 416315

Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+) - фото 416316

Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+) - фото 416317

Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+) - фото 416318

Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+) - фото 416319

Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+) - фото 416320

Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+) - фото 416321

Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+) - фото 416322

Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+) - фото 416323

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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