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Поп-зірка Холзі вразила ідеальною фігурою без одягу

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Холзі у купальнику - фото 1
Холзі у купальнику / instagram.com/iamhalsey

Популярна співачка Холзі ламає стереотипи про знаменитостей у соцмережах, адже зовсім не соромиться ділитись із фанатами усім, чим хоче. Цього разу красуня показала селфі у крихітному бікіні.

25-річна американська поп-зірка Холзі (Halsey) активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 20 мільйонів користувачів. А все тому, що красуня майже усім ділиться з шанувальниками, а також не полюбляє зловживати фоторедакторами.

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Вона періодично розповідає підписникам про те, чим займається і що її цікавить. Тому часто можна побачити фото не лише Холзі, а й квітів, які вона вирощує, чи страв, які готує. Нещодавно ж дівчина опублікувала розкішне фото у купальнику та просто селфі, зазначивши, що вона може виглядати різною. Така чесність та ідеальні форми співачки викликали справжній захват у фанатів.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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