Фітоняшка показала апетитні форми без спіднього (відео 18+)

Популярна модель Теммі Хеброу знову зняла пікантне відео, похизувавшись стрункою фігурою.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Нещодавно дівчина зняла ролик, на якому позує у крихітному домашньому костюмчику і без спіднього. За лічені години допис зібрав майже 300 тисяч переглядів, і це не дивно, адже Теммі часто отримує звинувачення у зловживанні фоторедакторами.

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