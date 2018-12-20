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Понад половина ісландців вірять в існування ельфів

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62 відсотки ісландців вірять у ельфів - фото 1
62 відсотки ісландців вірять у ельфів / The Independent

Згідно з дослідженням, проведеним ісландським університетом, близько 62% населення країни вважає, що існування ельфів – це не вигадка.

Ісландія – це країна, багата історіями про ельфів, гномів і фей. Тут вони вважаються мирними істотами, які живуть поруч з людьми і займаються повсякденними справами, такими як рибалка і сільське господарство. Але якщо хтось захворіє або потрапляє в біду, вони неодмінно приходять на допомогу.

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У 2007 році Ісландський університет провів опитування і виявив, що близько 62% ісландців вважають, що персонажі казок і легенд можуть існувати і в реальному житті. При цьому 37% населення країни твердо вірять в наявність ельфів, а решта схиляються до думки "а чому б і ні".

У Рейк'явіку навіть відкрили Школу ісландських ельфів, де туристам розповідають про чарівних істот, магію та фольклор у цілому. Директор цього закладу Магнус Скарфедінссон (Magnús Skarphéðinsson) зізнався, що ніколи особисто не зустрічав ельфів або гномів, але у нього з цього приводу є своя теорія.

Ісландці щиро вірять в існування ельфів - фото 296516
Ісландці щиро вірять в існування ельфів / Popsugar

Скарфедінссон опитав понад 900 ісландців, 75 з яких повідомили йому, що дружать з ельфами, 35 – що були у них в гостях. За підсумками свого міні-дослідження директор зробив висновок, що Ісландія просто відкрита для нетрадиційних ідей, а міфічні істоти – лише один зі способів самовираження для місцевих жителів.

"Ми жили б у зовсім іншому суспільстві, якби в 1700-х роках не розпочалося б Просвітління, – каже Скарфедінссон. – Але за свої знання ми заплатили дуже високу ціну – вони вбили віру. Але ж вона є однією з речей, які тримають народ разом. Багато людей в Ісландії продовжують вірити в ельфів, тому що ми були ізольовані від решти світу, і Просвітництво дійшло до нас лише в 1941 році, коли американська армія вдерлася в наші землі".

Попри прогресивність сучасних ісландців, вони продовжують задобрювати міфічних істот, про всяк випадок. Так, у 2004 році найбільший виробник алюмінію Ісландії Alcoa, перш ніж побудувати черговий завод, був змушений надати докази того, що будівництво не зачепить землі, на яких мешкають ельфи. А у 2013-му організація "Друзі лави" виступила проти будівництва траси до резиденції президента, пояснивши це турботою про ельфів.

Терапевт Пем Шаффер (Pam Shaffer) стверджує, що віра у щось більше надихає людину на позитивні переконання. Якщо ваш світ досить широкий, щоб включати ельфів, то можна повірити в що завгодно.

"Віра в диво корисна для людини, – каже Шаффер. – Навіть якщо ви особисто не спілкувалися з ельфами або гномами, віра в те, що вони існують, може розширити ваш світогляд, що сформує більш гнучке мислення і допоможе подолати життєві труднощі".

Важко визначити, скільки з 340 000 ісландців щиро вірять в існування ельфів, але міф про них явно працює на благо країни.

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Джерело: BBC
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