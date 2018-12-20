Кіт, який застряг у вітрині, став новим мемом: фото

Кіт опинився у пастці вітрини, і тепер фото з пухнастиком підкорюють інтернет.

У соцмережі Twitter користувач з ніком xeropls розмісти серію кадрів з рятувальної місії для кота, який застряг у вітрині. За короткий час допис став вірусним, зібравши за лічені години понад 50 тисяч ретвітів та більш як 96 тисяч вподобань. А все тому, що пухнастик став ідеальним персонажем для створення нових мемів, адже вираз мордочки тваринки ніби просить не витягати його зі скляної пастки.

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