Понад 50 тисяч гривень: Львівська філармонія зібрала кошти на потреби ЗСУ

Цю суму вдалось зібрати після проведення таких проєктів та фестивалів, як 41 Міжнародний фестиваль музичного мистецтва "Віртуози", VI Міжнародний музичний маратон пам'яті Василя Сліпака та музично-літературна подія "Поміж сирен".

5 000 грн переказали волонтерському об'єднанню "Доброчинець" та 50 000 грн – на Центр військового капеланства Української Греко-католицької церкви Львівської архиєпархії.

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Під час війни завдяки концертним виступам ми доводимо необхідність музики щодня", – розповідає Володимир Сивохіп, генеральний директор філармонії.

Про важливість такої підтримки пояснює й Орест Сліпак, брат Василя Сліпака, засновник Wassyl Slipak Foundation: "З моменту цього дикунського, безпідставного і позацивілізаційного вторгнення країни-сусідки на нашу землю Львівська національна філармонія – єдиний культурний заклад в Україні, який працює без вихідних. Вона перетворилася у волонтерський хаб, де разом з тим відбуваються концерти, фестивалі… Львівська філармонія започаткувала ідею вшанування Василя Сліпака міжнародним маратоном, який відбувається за ініціативою різних країн. Навіть цьогоріч не став винятком, концерти пройшли в Україні та Франції, Швейцарії.

Але відбулася наступна зміна: раніше ці маратони були присвячені пам'яті Василя, а цього року ми назвали основний концерт "Василь для Перемоги". Тобто з допомогою концертів вдалося зібрати кошти на необхідні цілі. Це стало основною мотивацією створення маратону, адже це нагода долучитися до загальної справи, збору коштів для підтримки армії. Раніше люди ходили у філармонію для розваги, відпочинку, а зараз установа перетворилася у місце сили, укріплення духу. Слухачі мають на меті зарядитися, зміцнитися та продовжувати боротьбу – на фронті чи в тилу. Вони приходять не тільки для культурного збагачення. Коли ми бачимо таку єдність, то немає сумнівів, що перемога близько".

З подіями Фестивалю Давньої Музики можна познайомитись за ЦИМ посиланням.

Нагадаємо, що також цього року – вже 19 раз – відбудеться Фестиваль Давньої Музики у Львові. Він триватиме впродовж 9-14 серпня та об'єднає шість подій.

Фестиваль пройде під егідою проєкту "Україна-2022. Музи не мовчать", започаткованого Львівською національною філармонією імені Мирослава Скорика в часі повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Кошти з продажу квитків будуть спрямовані на благодійність та передані для військової частини А 4076. Водночас усі події фестивалю транслюватимуться онлайн, а благодійні пожертви від переглядів будуть використані для підтримки музикантів, які у воєнний час залишаються в Україні.

Сьогоднішнє гасло Фестивалю "на вістрі часу" дає можливість митцям з висоти теперішнього відрефлексувати пройдене, і перебуваючи найближче до нових змін, всупереч небезпекам, рішуче відповісти на виклики часу. Навіть попри воєнний стан в Україні, артистичне життя повинно продовжуватись, і в найскладніших умовах нагадувати нам про переможну життєздатність та цінність мистецького вислову від далекого минулого до ще незнаного майбутнього.

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