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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Понад 2 тисячі блискавок пронизали небо Каліфорнії: яскраве відео

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Тисячі блискавок пронизали небо у США - фото 1
Тисячі блискавок пронизали небо у США

У небі над Лос-Анджелесом зафіксували погодний феномен. Усього за п'ять хвилин там вдарило понад дві тисячі блискавок.

5 березня Національна метеорологічна служба США зареєструвала близько 2200 блискавок у небі від округу Санта-Барбара до округу Лос-Анджелес, повідомляє АВС News. "Світлове шоу" тривало п'ять хвилин приблизно о 20:00 за місцевим часом.

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Фахівці припускають, що причиною гроз стали так звані атмосферні річки – вузькі потоки вологи у газовій оболонці планети. Вони тягнуться від тропіків до більш помірних широт і несуть величезну кількість води. Наштовхуючись на гори та інші об'єкти земного рельєфу, вони породжують погодні катаклізми.

Через складні погодні умови кілька літаків, що вилетіли з аеропорту Лос-Анджелеса, змушені були повернутися. Частина регіону залишилася без електроенергії.

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Джерело: ABC News
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