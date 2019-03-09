Понад 2 тисячі блискавок пронизали небо Каліфорнії: яскраве відео

У небі над Лос-Анджелесом зафіксували погодний феномен. Усього за п'ять хвилин там вдарило понад дві тисячі блискавок.

5 березня Національна метеорологічна служба США зареєструвала близько 2200 блискавок у небі від округу Санта-Барбара до округу Лос-Анджелес, повідомляє АВС News. "Світлове шоу" тривало п'ять хвилин приблизно о 20:00 за місцевим часом.

І ще: NASA показало ударну хвилю надзвукового літака

Фахівці припускають, що причиною гроз стали так звані атмосферні річки – вузькі потоки вологи у газовій оболонці планети. Вони тягнуться від тропіків до більш помірних широт і несуть величезну кількість води. Наштовхуючись на гори та інші об'єкти земного рельєфу, вони породжують погодні катаклізми.

Major storm brings spectacular lightning show to Southern California: https://t.co/abdhyYesjl pic.twitter.com/yeoJWWOTyB — ABC News (@ABC) 6 березня 2019 р.

Через складні погодні умови кілька літаків, що вилетіли з аеропорту Лос-Анджелеса, змушені були повернутися. Частина регіону залишилася без електроенергії.

Читайте також: Нібіру уже поруч: у мережі побачили провісника кінця світу 8 березня