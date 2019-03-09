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Понад 2 тисячі блискавок пронизали небо Каліфорнії: яскраве відео
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У небі над Лос-Анджелесом зафіксували погодний феномен. Усього за п'ять хвилин там вдарило понад дві тисячі блискавок.
5 березня Національна метеорологічна служба США зареєструвала близько 2200 блискавок у небі від округу Санта-Барбара до округу Лос-Анджелес, повідомляє АВС News. "Світлове шоу" тривало п'ять хвилин приблизно о 20:00 за місцевим часом.
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Фахівці припускають, що причиною гроз стали так звані атмосферні річки – вузькі потоки вологи у газовій оболонці планети. Вони тягнуться від тропіків до більш помірних широт і несуть величезну кількість води. Наштовхуючись на гори та інші об'єкти земного рельєфу, вони породжують погодні катаклізми.
Через складні погодні умови кілька літаків, що вилетіли з аеропорту Лос-Анджелеса, змушені були повернутися. Частина регіону залишилася без електроенергії.
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