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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Нібіру уже поруч: у мережі побачили провісника кінця світу 8 березня

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Нібіру атакує? - фото 1
Нібіру атакує? / youtube

Версії про причини прийдешнього апокаліпсису розходяться – одні джерела стверджують, що Земля зіткнеться з таємничою планетою Нібіру, в той час як інші схиляються до версії, що катастрофу на планеті спровокує величезний астероїд.

У повідомленнях, де згадується планета Нібіру, стверджується, що ця містична планета закінчить цикл руху довжиною у 3600 років і вріжеться в Землю. У другій версії фігурує астероїд DN 2019, діаметр якого становить від 90 до 200 метрів, а швидкість переміщення – близько 7 км/с.

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Фахівці американського аерокосмічного агентства NASA виявили цей космічний об'єкт в кінці лютого. Втім, самі астрофізики припускають, що в точці максимального зближення із Землею, яку небесне тіло дійсно досягне в Міжнародний жіночий день, відстань до нього складе 5,18 мільйона кілометрів, що приблизно в 13 разів більше за дистанцію до Місяця. Суто формально це дозволяє віднести об'єкт до "потенційно небезпечних".

Планета Нібіру фігурує в багатьох конспірологічних теоріях, хоча в дійсності існування цієї планети не підтверджується вченими. На початку 2016 року Майклом Брауном і Костянтином Батигіним, астрофізиками з Каліфорнійського технологічного інституту були, виявлені непрямі ознаки існування в Сонячній системі великої планети, яка до цього часу ще не вивчена. Проте до Нібіру це відкриття, всупереч численним твердженням конспірологів, не має ніякого відношення.

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Джерело: topnews
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