NASA показало ударну хвилю надзвукового літака

Науковцям уперше вдалося зробити видимим цей ефект. Результатами вони поділилися на своїй сторінці в Instagram.

Серія зображень, оприлюднених аерокосмічним агентством, показує унікальний момент, коли два літаки долають надзвуковий бар'єр, народжуючи скоординовані ударні вибухові хвилі. Такий ефект зробили видимим уперше.

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NASA протягом 10 років розробляє передову фототехнологію класу повітря-повітря, яка допомогла б зібрати дані для створення "тихого" надзвукового літака.

NASA зробили фото ударних хвиль

Для тестів використовували кілька літаків T-38 Школи льотчиків-випробувачів ВПС США. Літаки летіли на висоті 9 метрів, з висотною відмінністю в 3 метри.

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