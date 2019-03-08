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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

NASA показало ударну хвилю надзвукового літака

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Ефект звукової хвилі вдалося зняти вперше - фото 1
Ефект звукової хвилі вдалося зняти вперше

Науковцям уперше вдалося зробити видимим цей ефект. Результатами вони поділилися на своїй сторінці в Instagram.

Серія зображень, оприлюднених аерокосмічним агентством, показує унікальний момент, коли два літаки долають надзвуковий бар'єр, народжуючи скоординовані ударні вибухові хвилі. Такий ефект зробили видимим уперше.

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NASA протягом 10 років розробляє передову фототехнологію класу повітря-повітря, яка допомогла б зібрати дані для створення "тихого" надзвукового літака.

NASA зробили фото ударних хвиль - фото 312677
NASA зробили фото ударних хвиль

Для тестів використовували кілька літаків T-38 Школи льотчиків-випробувачів ВПС США. Літаки летіли на висоті 9 метрів, з висотною відмінністю в 3 метри.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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