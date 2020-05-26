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Помста на замовлення: порнозірка знімає відверті ролики, які доводять чоловіків до відчаю

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Еллі Нокс - фото 1
Еллі Нокс / rollingstone

Актриса, блогерка та порнозірка Еллі Нокс почала знімати пікантні відео, від яких чоловікам стає ніяково та моторошно. Адже у своїх фільмах для дорослих красуня навмисно принижує чоловіків. Робить це дівчина на прохання дружин своїх підписників.

На початку своєї кар'єри Еллі займалася тим, що знімала еротичні відеоролики. Але одного разу до неї звернулася одна з підписників і попросила записати незвичайне відео, яке б змусило плакати її бойфренда. Актриса погодилася.

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У короткому відео вона спочатку позувала у вишуканій білизні, пестила своє тіло і запевняла майбутнього глядача, що робить це тільки для нього. Але вже через кілька хвилин настрій актриси різко змінився. Вона відійшла від камери і сказала злим тоном: "Я подружилася з твоєю дружиною".

Задумка настільки сподобалася аудиторії Еллі Нокс, що вона продовжила знімати відео "на замовлення", в яких доводить чоловіків до відчаю за допомогою всього п'яти слів. Для своїх роликів, які вона розмістила у Twitter, дівчина навіть придумала новий жанр – злісне порно.

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Джерело: dailystar
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