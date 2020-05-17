На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У мережі з'явилася інструкція, як займатися груповим сексом у відеочаті (18+)
-
- 30
Віртуальні секс-вечірки стають дедалі популярнішими. По-перше, зараз це єдиний спосіб влаштувати оргію і не порушити самоізоляцію. По-друге, виявилося, що у такого формату багато переваг.
Як на будь-якому заході, на сеансі групового сексу онлайн потрібно дотримуватися правил етикету і безпеки. І у мережі розповіли, як потрібно поводитися під час віртуальної оргії. Ці правила будуть корисними для новачків.
І ще: 10 вагомих причин займатися сексом щодня
Уважно вибирайте платформу для вечірки
Зараз найпопулярніший сервіс для будь-яких відеодзвінків – Zoom. Врахуйте, що місяць тому розробники впровадили на платформу штучний інтелект, який блокує зображення оголених тіл. Все через пранкерів, які вривалися на шкільні уроки, робочі зустрічі та збори анонімних алкоголіків і вмикали порно. Поки неясно, наскільки ШІ ефективний, але краще мати це на увазі.
Звертайте увагу на безпеку платформи. Поки що найнадійніший сервіс – це FaceTime з його наскрізним шифруванням, але щоб його використовувати, всі учасники повинні мати Macbook або iPhone. Основний критерій вибору – щоб було зручно всім. Але пам'ятайте, що чим більше ви рекламуєте свою секс-вечірку, тим вищий шанс, що її заблокують. Скидайте посилання адресно.
Створіть окремий акаунт
Якщо вечірка проходить на платформі, якою ви користуєтеся для будь-яких інших цілей, зробіть спеціальний обліковий запис для сексуальних утіх. Просто, щоб на наступний день не ввійти у робочу зустріч під пікантним ніком або випадково не подзвонити мамі.
Заздалегідь приготуйтеся, одягніться і дістаньте секс-іграшки
Настав час продемонструвати всім свою колекцію і одягнути свій найкращий костюм. Приготування до секс-вечірки приносить задоволення не менше, ніж вона сама. Крім того, костюм забезпечить вам анонімність, якщо ви не хочете засвітити обличчя. Навіть якщо вечірку раптом зламають, ніхто не розгледить вас під маскою якогось розпусного Бетмена.
Поважайте приватне життя інших людей
Пам'ятайте про людей, з якими ви живете і які не підписувалися на ваші розваги. Ідеальний варіант – на час секс-вечірки закритися в кімнаті, щоб ніхто з ваших співмешканців випадково не потрапив в кадр. І попросіть вас не турбувати, щоб в найвідповідальніший момент не трапився конфуз. Що стосується інших учасників групового сексу, то все просто: не фотографуйте один одного, не робіть скріншоти, не знімайте відео, не давайте посилання на відеочат стороннім людям без згоди інших.
І свої кордони теж поважайте
Пам'ятайте, що віртуальний секс – це все ще секс, і від нього можна втомитися. Якщо ви зрозуміли, що виснажені, дайте собі перерву. Якщо одягнути сексі-костюм і показати себе для вас уже досить хвилююче, то все в порядку. Ви не зобов'язані в точності повторювати за іншими учасниками. Особливо, якщо це ваш перший подібний досвід. Зрештою, не кожен день бачиш у своєму моніторі стільки голих людей.
Веселіться, насолоджуйтеся, експериментуйте
Вибрати незвичайний ракурс? Прикріпити камеру до стелі? Станцювати стриптиз, щоб зробити людей розкутішими? Можна робити все, що приносить задоволення вам і оточуючим.
Читайте також: 4 факти про клітор, які має знати кожен чоловік
-
21:49У мережі з'явилася інструкція, як займатися груповим сексом у відеочаті (18+)
-
21:1818 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Група Devo випустила фірмовий захист проти зараження коронавірусом
-
20:22Літнє сонцестояння у Стоунхенджі вперше покажуть онлайн
-
19:47Американська спортсменка практично повністю роздяглася на пляжі: пікантне фото (18+)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:20Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
-
18:46З'явився трейлер фільму про Євробачення від Netflix
-
18:18Гороскоп на 18 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Власник Tesla замкнув викрадача всередині авто за допомогою смартфона
-
17:23Представлено компактний електрокар з регульованою шириною
-
16:52Олена Зеленська здала своє плаття в оренду
-
16:23Як виглядає дитячий садок у невеликому містечку в Німеччині: фото
-
15:51Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:25Як часто потрібно провітрювати домівку: відповідь учених
-
14:50Французький літак встановив рекорд за тривалістю польоту
-
14:24Оголена Хейлі Бібер у сауні розбурхала Instagram (фото)
-
13:55Дівчина показала, як швидко змінюється погода у Фінляндії: епічне фото
-
13:23Вірні друзі та кохані: люди цих знаків Зодіаку ніколи не зрадять
-
12:52Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото
-
12:25Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
-
11:54Три прості правила, як не погладшати під час роботи вдома
-
11:25Собака, який не довіряє скляним дверям, підкорив мережу (відео)
-
10:52Цей смаколик допомагає позбутись жиру на животі
-
21:49У мережі з'явилася інструкція, як займатися груповим сексом у відеочаті (18+)
-
19:20Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
-
15:51Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
-
12:25Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
-
10:22Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 17 травня
- 16 травня
-
21:52Схожа на транса: Леся Нікітюк вразила світлиною після пластичних операцій
-
19:22Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
-
17:14Китайці геть подуріли: чому я більше не куплю собі смартфон Xiaomi
-
15:00Тест до Дня Європи: Перевір свої знання про країни ЄС
-
13:13Як змінилася найкрасивіша голландська модель Даутцен Крус: фото 18+
-
09:44Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 16 травня
-
08:13Дієтолог назвала поширену помилку при схудненні, яку допускають майже усі
- 15 травня
-
21:54Спекотний кіноперегляд: найкращі секс-сцени з популярних фільмів
-
18:22Як метро Києва готують до відкриття: відео
-
16:39Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото
-
14:00Відео дня: як Руслана 16 років тому виграла Євробачення із Дикими танцями
-
12:375 книжок про незвичайні пригоди, сюжет яких не відпустить до останньої сторінки
-
11:15Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
09:21Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня
-
07:16Погода в Україні 15 травня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 травня
-
21:2410 вагомих причин займатися сексом щодня
-
18:10Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
-
15:00Святослав Вакарчук святкує 45! Отримай пораду з пісні ювіляра
-
12:32Як Джамала 4 роки тому виграла Євробачення: відео дня, що вражає до мурах
-
10:53Другий етап послаблення карантину: що відкриють в Україні з 22 травня