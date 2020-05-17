У мережі з'явилася інструкція, як займатися груповим сексом у відеочаті (18+)

Віртуальні секс-вечірки стають дедалі популярнішими. По-перше, зараз це єдиний спосіб влаштувати оргію і не порушити самоізоляцію. По-друге, виявилося, що у такого формату багато переваг.

Як на будь-якому заході, на сеансі групового сексу онлайн потрібно дотримуватися правил етикету і безпеки. І у мережі розповіли, як потрібно поводитися під час віртуальної оргії. Ці правила будуть корисними для новачків.

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Уважно вибирайте платформу для вечірки

Зараз найпопулярніший сервіс для будь-яких відеодзвінків – Zoom. Врахуйте, що місяць тому розробники впровадили на платформу штучний інтелект, який блокує зображення оголених тіл. Все через пранкерів, які вривалися на шкільні уроки, робочі зустрічі та збори анонімних алкоголіків і вмикали порно. Поки неясно, наскільки ШІ ефективний, але краще мати це на увазі.

Звертайте увагу на безпеку платформи. Поки що найнадійніший сервіс – це FaceTime з його наскрізним шифруванням, але щоб його використовувати, всі учасники повинні мати Macbook або iPhone. Основний критерій вибору – щоб було зручно всім. Але пам'ятайте, що чим більше ви рекламуєте свою секс-вечірку, тим вищий шанс, що її заблокують. Скидайте посилання адресно.

Створіть окремий акаунт

Якщо вечірка проходить на платформі, якою ви користуєтеся для будь-яких інших цілей, зробіть спеціальний обліковий запис для сексуальних утіх. Просто, щоб на наступний день не ввійти у робочу зустріч під пікантним ніком або випадково не подзвонити мамі.

Заздалегідь приготуйтеся, одягніться і дістаньте секс-іграшки

Настав час продемонструвати всім свою колекцію і одягнути свій найкращий костюм. Приготування до секс-вечірки приносить задоволення не менше, ніж вона сама. Крім того, костюм забезпечить вам анонімність, якщо ви не хочете засвітити обличчя. Навіть якщо вечірку раптом зламають, ніхто не розгледить вас під маскою якогось розпусного Бетмена.

Поважайте приватне життя інших людей

Пам'ятайте про людей, з якими ви живете і які не підписувалися на ваші розваги. Ідеальний варіант – на час секс-вечірки закритися в кімнаті, щоб ніхто з ваших співмешканців випадково не потрапив в кадр. І попросіть вас не турбувати, щоб в найвідповідальніший момент не трапився конфуз. Що стосується інших учасників групового сексу, то все просто: не фотографуйте один одного, не робіть скріншоти, не знімайте відео, не давайте посилання на відеочат стороннім людям без згоди інших.

І свої кордони теж поважайте

Пам'ятайте, що віртуальний секс – це все ще секс, і від нього можна втомитися. Якщо ви зрозуміли, що виснажені, дайте собі перерву. Якщо одягнути сексі-костюм і показати себе для вас уже досить хвилююче, то все в порядку. Ви не зобов'язані в точності повторювати за іншими учасниками. Особливо, якщо це ваш перший подібний досвід. Зрештою, не кожен день бачиш у своєму моніторі стільки голих людей.

Веселіться, насолоджуйтеся, експериментуйте

Вибрати незвичайний ракурс? Прикріпити камеру до стелі? Станцювати стриптиз, щоб зробити людей розкутішими? Можна робити все, що приносить задоволення вам і оточуючим.

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