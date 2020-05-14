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Поміщається в рюкзак: японці створили крутий надувний скутер
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Команда розробників з Токійського університету представила модель надувного електроскутера: компактного і безпечного в експлуатації. Він настільки крутий, що його можна спокійно вмістити у рюкзаку.
Інженерів до нового винаходу, ймовірно, підштовхнув карантин. Він прибрав великий транспорт з доріг і актуалізував компактні засоби пересування: велосипеди, скутери, велосипеди.
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Електроскутер Poimo ("портативна і надувна мобільність") розроблений таким чином, щоб його можна було скласти у рюкзак. А при необхідності надути за допомогою електричного насосу всього за дві хвилини (або трохи менше).
Перш за все творці подбали про те, щоб при використанні нового транспортного засобу ймовірність отримання травми була зведена до мінімуму.
До складу Poimo входять такі знімні компоненти: дві пари коліс, електродвигун, акумулятор, кермо і гнучкий корпус.
Він зроблений з термопластичного поліуретану (ТПУ), який використовується, наприклад, для виготовлення надувних матраців. Загальна маса всіх складових – 5,5 кг (разом з корпусом, який важить 2,3 кг). Однак інженери вже сьогодні працюють над тим, щоб електричний скутер став ще легшим.
Мінусом винаходу є те, що поки електроскутер підходить тільки для поїздок на короткі відстані. Одного заряду акумулятора вистачає лише на 1,6 кілометра.
З приводу експлуатації подібного транспорту існують різні думки: одні вважають його досить небезпечним і що заважає пересуванню великих авто. Інші вважають, що за малими формами електротранспорту – майбутнє.
Хай там як, а експерти нагадують: правила для пересування на електричних скутерах повинні бути врегульовані урядом. І лише після цього на них можна буде виїжджати на дорогу.
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