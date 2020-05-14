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Поміщається в рюкзак: японці створили крутий надувний скутер

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Надувний електросамокат важить понад 5 кілограмів - фото 1
Надувний електросамокат важить понад 5 кілограмів

Команда розробників з Токійського університету представила модель надувного електроскутера: компактного і безпечного в експлуатації. Він настільки крутий, що його можна спокійно вмістити у рюкзаку.

Інженерів до нового винаходу, ймовірно, підштовхнув карантин. Він прибрав великий транспорт з доріг і актуалізував компактні засоби пересування: велосипеди, скутери, велосипеди.

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Електроскутер Poimo ("портативна і надувна мобільність") розроблений таким чином, щоб його можна було скласти у рюкзак. А при необхідності надути за допомогою електричного насосу всього за дві хвилини (або трохи менше).

Поміщається в рюкзак: японці створили крутий надувний скутер - фото 404064

Перш за все творці подбали про те, щоб при використанні нового транспортного засобу ймовірність отримання травми була зведена до мінімуму.

До складу Poimo входять такі знімні компоненти: дві пари коліс, електродвигун, акумулятор, кермо і гнучкий корпус.

Поміщається в рюкзак: японці створили крутий надувний скутер - фото 404065

Він зроблений з термопластичного поліуретану (ТПУ), який використовується, наприклад, для виготовлення надувних матраців. Загальна маса всіх складових – 5,5 кг (разом з корпусом, який важить 2,3 кг). Однак інженери вже сьогодні працюють над тим, щоб електричний скутер став ще легшим.

Мінусом винаходу є те, що поки електроскутер підходить тільки для поїздок на короткі відстані. Одного заряду акумулятора вистачає лише на 1,6 кілометра.

Поміщається в рюкзак: японці створили крутий надувний скутер - фото 404066

З приводу експлуатації подібного транспорту існують різні думки: одні вважають його досить небезпечним і що заважає пересуванню великих авто. Інші вважають, що за малими формами електротранспорту – майбутнє.

Хай там як, а експерти нагадують: правила для пересування на електричних скутерах повинні бути врегульовані урядом. І лише після цього на них можна буде виїжджати на дорогу.

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Джерело: BBC
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