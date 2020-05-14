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Унікальний найдовший автомобіль у світі повернуть до життя

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Американська мрія - фото 1
Американська мрія / motor1

Найдовша машина у світі – "Американська мрія" – буде відновлена після кількох років забуття. Унікальний лімузин був створений у 90-х роках знаменитим автомобільним майстром тюнінгу Джеєм Орбергом.

Основою для проєкту послужив Cadillac Eldorado 1976 року. "Американська мрія" була офіційно визнана найдовшою машиною у світі, про що є відповідний запис у Книзі рекордів Гіннеса. Довжина авто становить 30,5 м. Лімузин виконаний з двох частин, що дозволяло перевозити машину на великі відстані. Для управління "Американською мрією" потрібно було два водії, два двигуни і 26 коліс. Передньопривідна конфігурація Eldorado дозволила відмовитися від складних карданних валів.

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Серед багатьох унікальних особливостей оригінального дизайну машини – галявина для гольфу, гідромасажна ванна, басейн і навіть вертолітний майданчик. За три десятиліття машина знищилася. Спершу автомобіль належав технічного центру-музею Autoseum, керівництво якого планувало провести реставрацію, але не змогло знайти необхідного фінансування. Новим власником раритету став Майк Дезер, власник автомобільного музею в Орландо, штат Флорида. Дезер купив Caddy, і тепер Autoseum бере участь у відновленні машини.

Унікальний найдовший автомобіль у світі повернуть до життя - фото 403795

Попри те, що через пандемію коронавірусу роботи були тимчасово припинені, багато вже зроблено. Планується, що реставрація закінчиться навесні наступного року, і автомобіль прикрасить автомобільну колекцію Dezerland. Сподіваємося, що авто знову буде виглядати так розкішно, як і 30 років тому.

Унікальний найдовший автомобіль у світі повернуть до життя - фото 403794
Унікальний найдовший автомобіль у світі повернуть до життя - фото 403796
Унікальний найдовший автомобіль у світі повернуть до життя - фото 403791
Унікальний найдовший автомобіль у світі повернуть до життя - фото 403792

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Джерело: motor1
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