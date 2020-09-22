Помідори по-корейськи на зиму: прості рецепти приготування з фото

Настав час робити смачні закрутки на зиму – приготуйте пікантні помідори по-корейськи, які стануть самодостатньою стравою на святковому столі або ж смачним доповненням до буденних страв. Підготували для вас найкращі та прості рецепти помідорів по-корейськи.

Помідори по-корейськи без стерилізації

Інгредієнти:​​

Болгарський перець – 2-3 шт

Часник – 5 зубчиків

Морква – 1 шт

Помідори – 1 кг

Паприка – 0,5 чайної ложки

Мелений чорний перець – на смак

Цукор – 50 г

Сіль – 1 столова ложка

Оцет 9% – 2 столові ложки

Рослинна олія – 2-3 столові ложки

Приправи для корейської моркви – 0,5 чайної ложки

Кілька гілочок кропу

Кілька гілочок петрушки

Кілька гілочок кінзи

Рецепт приготування помідорів по-корейськи без стерилізації на зиму:

Очистьте болгарський перець від насіння. Подрібніть його блендером разом з часником. Моркву натріть на тертці по-корейськи. Помідори наріжте великими шматочками та видаліть плодоніжки. Змішайте томати з паприкою і меленим чорним перцем. Для маринаду з'єднайте цукор, сіль, оцет, олію та приправу для моркви. Дрібно порубайте зелень. Викладіть на дно банки кілька шматочків помідорів. Покрийте частиною подрібненого перцю, зверху помістіть трохи моркви та зелені. Полийте невеликою кількістю маринаду. Повторюйте шари, поки не закінчаться інгредієнти. Закрийте банку і поставте в холодильник догори дном на 6-8 годин.

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Зелені помідори по-корейськи

Інгредієнти:​​

Морква – 1 шт

Сіль – 1 столова ложка

Цукор – 2 столові ложки

Зелені помідори – 1 кг

Гострий перець – 1 шт

Часник – 8 зубчиків

Цибулина – 1 шт

Мелений коріандр – 2 чайні ложки

Рослинна олія – 100 мл

Насіння коріандру – 1 чайна ложка

Оцет 9% – 2 столові ложки

Пучок петрушки – 0,5 шт

Рецепт приготування зелених помідорів по-корейськи на зиму:

Моркву натріть на тертці по-корейськи та викладіть в миску. Додайте половину солі та цукру і помніть руками. Наріжте помідори тонкими кружечками, очищений від насіння гострий перець і часник – дрібними шматочками, а цибулю – півкільцями. Томати змішайте з морквою. Всипте сіль і цукор, які залишилися, мелений коріандр, часник і ще раз перемішайте. Розігрійте в сковороді олію на середньому вогні. Закиньте цибулю та обсмажуйте до золотистого кольору. Додайте перець і насіння коріандру і готуйте ще секунд 30. Викладіть засмажку в миску з овочами. Введіть оцет і рубану петрушку і ретельно перемішайте. Накрийте овочі тарілкою, поставте зверху що-небудь важке і приберіть в холодильник на 12 годин або цілу добу.

Помідори по-корейськи на зиму

Інгредієнти:​​

Помідори – 1 кг

Цибуля зелена – 100 г

Часник – 20 г

Перець червоний сушений, пластівцями – 5 ч.л.

Соус рибний або соєвий – 3 ст.л.

Цукор – 1 ст.л.

Рецепт приготування помідорів по-корейськи на зиму:

Приготувати начинку для помідорів по-корейськи. Для цього наріжте зелену цибулю і часник. Викласти цибулю і часник в миску, перемішати з цукром, рибним соусом і червоним перцем. Вирізати плодоніжки у помідорів і надрізати помідори на 4 частини, не розрізаючи їх повністю. Начинити помідори начинкою. Укласти фаршировані помідори в контейнер і залишити на 24 години при кімнатній температурі. Потім прибрати помідори в холодильник на 2 години.

Помідори по-корейськи: консервація

Інгредієнти:​​

Болгарський перець – 1 шт

Гострий перець – 0,5 шт

Часник – 1 головка

Морква – 1 шт

Кілька гілочок кропу

Кілька гілочок петрушки

Зелена цибуля – 0,5 пучка

Сіль – 1 столова ложка

Цукор – 1,5 столової ложки

Оцет 9% – 70 мл

Рослинна олія – 70 мл

Помідори – 1,5 кг

Рецепт консервації помідорів по-корейськи на зиму:

Очистьте перець від насіння і подрібніть їх блендером разом з часником. Натріть моркву на тертці по-корейськи. Дрібно порубайте зелень. Викладіть в миску підготовлені інгредієнти. Додайте сіль, цукор, оцет і масло і ретельно перемішайте. Розріжте помідори на великі шматки та видаліть плодоніжки. На дно стерилізованих банок об'ємом 0,5 л помістіть трохи овочевої суміші. Зверху викладіть частина помідорів. Повторіть ще кілька шарів таким же чином. Останнім повинен бути овочевий маринад. Застеліть дно каструлі тканиною і поставте туди прикриті кришками банки. Залийте їх водою по плечики. Доведіть до кипіння на помірному вогні. Стерилізують банки в киплячій воді близько 10 хвилин. Потім закрийте, переверніть закрутки та укутайте чим-небудь теплим. Після повного охолодження перенесіть їх на зберігання в темне прохолодне місце.

Мариновані помідори по-корейськи

Інгредієнти:​​

Помідори (різнокольорові) – 5 кг

Перець гострий – 2 шт

Перець солодкий – 8 шт

Часник – 4 головки

Петрушка свіжа – 1 пучок

Оцет винний (6%) – 250 мл

Сіль – 85 г

Цукор – 150 г

Рецепт приготування маринованих помідорів по-корейськи на зиму:

Великі помідори ріжемо великими шматочками. Маленькі помідори просто розрізаємо навпіл. Готуємо овочеву заправку для помідорів. Солодкий і гострий перець очищаємо і нарізаємо великими шматочками. Перці, часник, зелень і сіль викладаємо в комбайн і подрібнюємо пульсівним включенням до стану кашки. З'єднуємо помідори з овочевою заправкою. Додаємо цукор (не весь відразу, кількість залежить від того, наскільки солодкі помідори) і оцет. Акуратно перемішуємо помідори та даємо постояти хвилин 20-30. За пів години помідори виділять багато соку. Зараз саме час спробувати на сіль і цукор. Розсіл повинен бути солонішим, ніж ви любите, тому що помідори ще "візьмуть" на себе сіль. Якщо потрібно, відрегулюйте кількість солі та цукру на свій смак. Банки вимиваємо, ставимо в холодну духовку догори дном і стерилізуємо при 90-100 градусах 20 хвилин. Щільно заповнюємо сухі стерильні банки помідорами з соком, що виділився. Банки з помідорами по-корейськи прикриваємо (нещільно) кришками та стерилізуємо в каструлі. Заливаємо банки холодною водою по плечики. Банки об'ємом 0,5 л стерилізуємо 5-6 хвилин після закипання води (літрові банки – 10-12 хв). Після стерилізації щільно закриваємо банки кришками та ставимо під теплу ковдру повільно остигати приблизно 2 дні.

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