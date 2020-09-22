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Помідори по-корейськи на зиму: прості рецепти приготування з фото
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Настав час робити смачні закрутки на зиму – приготуйте пікантні помідори по-корейськи, які стануть самодостатньою стравою на святковому столі або ж смачним доповненням до буденних страв. Підготували для вас найкращі та прості рецепти помідорів по-корейськи.
Помідори по-корейськи без стерилізації
Інгредієнти:
- Болгарський перець – 2-3 шт
- Часник – 5 зубчиків
- Морква – 1 шт
- Помідори – 1 кг
- Паприка – 0,5 чайної ложки
- Мелений чорний перець – на смак
- Цукор – 50 г
- Сіль – 1 столова ложка
- Оцет 9% – 2 столові ложки
- Рослинна олія – 2-3 столові ложки
- Приправи для корейської моркви – 0,5 чайної ложки
- Кілька гілочок кропу
- Кілька гілочок петрушки
- Кілька гілочок кінзи
Рецепт приготування помідорів по-корейськи без стерилізації на зиму:
- Очистьте болгарський перець від насіння. Подрібніть його блендером разом з часником.
- Моркву натріть на тертці по-корейськи.
- Помідори наріжте великими шматочками та видаліть плодоніжки. Змішайте томати з паприкою і меленим чорним перцем.
- Для маринаду з'єднайте цукор, сіль, оцет, олію та приправу для моркви. Дрібно порубайте зелень.
- Викладіть на дно банки кілька шматочків помідорів. Покрийте частиною подрібненого перцю, зверху помістіть трохи моркви та зелені. Полийте невеликою кількістю маринаду.
- Повторюйте шари, поки не закінчаться інгредієнти.
- Закрийте банку і поставте в холодильник догори дном на 6-8 годин.
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Зелені помідори по-корейськи
Інгредієнти:
- Морква – 1 шт
- Сіль – 1 столова ложка
- Цукор – 2 столові ложки
- Зелені помідори – 1 кг
- Гострий перець – 1 шт
- Часник – 8 зубчиків
- Цибулина – 1 шт
- Мелений коріандр – 2 чайні ложки
- Рослинна олія – 100 мл
- Насіння коріандру – 1 чайна ложка
- Оцет 9% – 2 столові ложки
- Пучок петрушки – 0,5 шт
Рецепт приготування зелених помідорів по-корейськи на зиму:
- Моркву натріть на тертці по-корейськи та викладіть в миску. Додайте половину солі та цукру і помніть руками.
- Наріжте помідори тонкими кружечками, очищений від насіння гострий перець і часник – дрібними шматочками, а цибулю – півкільцями.
- Томати змішайте з морквою. Всипте сіль і цукор, які залишилися, мелений коріандр, часник і ще раз перемішайте.
- Розігрійте в сковороді олію на середньому вогні. Закиньте цибулю та обсмажуйте до золотистого кольору.
- Додайте перець і насіння коріандру і готуйте ще секунд 30.
- Викладіть засмажку в миску з овочами. Введіть оцет і рубану петрушку і ретельно перемішайте.
- Накрийте овочі тарілкою, поставте зверху що-небудь важке і приберіть в холодильник на 12 годин або цілу добу.
Помідори по-корейськи на зиму
Інгредієнти:
- Помідори – 1 кг
- Цибуля зелена – 100 г
- Часник – 20 г
- Перець червоний сушений, пластівцями – 5 ч.л.
- Соус рибний або соєвий – 3 ст.л.
- Цукор – 1 ст.л.
Рецепт приготування помідорів по-корейськи на зиму:
- Приготувати начинку для помідорів по-корейськи. Для цього наріжте зелену цибулю і часник.
- Викласти цибулю і часник в миску, перемішати з цукром, рибним соусом і червоним перцем.
- Вирізати плодоніжки у помідорів і надрізати помідори на 4 частини, не розрізаючи їх повністю.
- Начинити помідори начинкою.
- Укласти фаршировані помідори в контейнер і залишити на 24 години при кімнатній температурі. Потім прибрати помідори в холодильник на 2 години.
Помідори по-корейськи: консервація
Інгредієнти:
- Болгарський перець – 1 шт
- Гострий перець – 0,5 шт
- Часник – 1 головка
- Морква – 1 шт
- Кілька гілочок кропу
- Кілька гілочок петрушки
- Зелена цибуля – 0,5 пучка
- Сіль – 1 столова ложка
- Цукор – 1,5 столової ложки
- Оцет 9% – 70 мл
- Рослинна олія – 70 мл
- Помідори – 1,5 кг
Рецепт консервації помідорів по-корейськи на зиму:
- Очистьте перець від насіння і подрібніть їх блендером разом з часником. Натріть моркву на тертці по-корейськи. Дрібно порубайте зелень.
- Викладіть в миску підготовлені інгредієнти. Додайте сіль, цукор, оцет і масло і ретельно перемішайте. Розріжте помідори на великі шматки та видаліть плодоніжки.
- На дно стерилізованих банок об'ємом 0,5 л помістіть трохи овочевої суміші. Зверху викладіть частина помідорів. Повторіть ще кілька шарів таким же чином. Останнім повинен бути овочевий маринад.
- Застеліть дно каструлі тканиною і поставте туди прикриті кришками банки. Залийте їх водою по плечики. Доведіть до кипіння на помірному вогні.
- Стерилізують банки в киплячій воді близько 10 хвилин. Потім закрийте, переверніть закрутки та укутайте чим-небудь теплим. Після повного охолодження перенесіть їх на зберігання в темне прохолодне місце.
Мариновані помідори по-корейськи
Інгредієнти:
- Помідори (різнокольорові) – 5 кг
- Перець гострий – 2 шт
- Перець солодкий – 8 шт
- Часник – 4 головки
- Петрушка свіжа – 1 пучок
- Оцет винний (6%) – 250 мл
- Сіль – 85 г
- Цукор – 150 г
Рецепт приготування маринованих помідорів по-корейськи на зиму:
- Великі помідори ріжемо великими шматочками. Маленькі помідори просто розрізаємо навпіл.
- Готуємо овочеву заправку для помідорів. Солодкий і гострий перець очищаємо і нарізаємо великими шматочками.
- Перці, часник, зелень і сіль викладаємо в комбайн і подрібнюємо пульсівним включенням до стану кашки.
- З'єднуємо помідори з овочевою заправкою. Додаємо цукор (не весь відразу, кількість залежить від того, наскільки солодкі помідори) і оцет.
- Акуратно перемішуємо помідори та даємо постояти хвилин 20-30. За пів години помідори виділять багато соку.
- Зараз саме час спробувати на сіль і цукор. Розсіл повинен бути солонішим, ніж ви любите, тому що помідори ще "візьмуть" на себе сіль. Якщо потрібно, відрегулюйте кількість солі та цукру на свій смак.
- Банки вимиваємо, ставимо в холодну духовку догори дном і стерилізуємо при 90-100 градусах 20 хвилин.
- Щільно заповнюємо сухі стерильні банки помідорами з соком, що виділився.
- Банки з помідорами по-корейськи прикриваємо (нещільно) кришками та стерилізуємо в каструлі. Заливаємо банки холодною водою по плечики. Банки об'ємом 0,5 л стерилізуємо 5-6 хвилин після закипання води (літрові банки – 10-12 хв).
- Після стерилізації щільно закриваємо банки кришками та ставимо під теплу ковдру повільно остигати приблизно 2 дні.
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