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Нескорені серця: Masha Goya презентувала пісню-гімн сильних українців

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Нескорені серця: Masha Goya презентувала пісню-гімн сильних українців - фото 1

Masha Goya презентувала сингл "Нескорені серця" про міць українців. Дивіться лірик-відео, яке зняли у серці Києва – на Андріївському узвозі. До монтажу також увійшли кадри неймовірної природи України та маленьких українців з різних міст.

24 лютого усі плани творчих людей змінились, як і плани мільйонів українців, все стало на паузу з розмитим дедлайном. А актуальною для творчості тепер є лише одна тема – війна. З перших днів війни Маша разом з друзями організувала волонтерський штаб, де почали допомагати людям, які цього потребують.

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Всі дні Маша в Києві, нікуди не планувала їхати, відразу зв'язалась зі своїм другом Михайлом Присяжнюком та разом вирішили, що потрібно допомогти найнеобхіднішим – харчуванням. Почали готували їжу для ТРО та містян. Наразі команда співпрацює з благодійним фондом "Захист" – допомагають в Києві, Харківській та Чернігівській областях.

"Для мене було дуже важливо допомагати, був час коли про творчість і думати не могла. Але прийшов момент, коли мені захотілось записати пісню, яка буде присвячена всім сильним людям, які не зупиняються і йдуть до перемоги. Волонтери, військові, звичайні люди – роблять все можливе, щоб відстояти нашу свободу! Ми українці сильні, нескорені та вільні! Так буде завжди!" – поділилась Masha Goya.

Слухати пісню Masha Goya – Нескорені серця:

Слова пісні Masha Goya – Нескорені серця:

Чи встигнемо ми побачити новий день?
Чи встигнемо ми побачити сонце?
Чи встигнемо побачити щасливі очі наших батьків?
Встигнемо! Бо в нас є надія, сила та наша країна

Віра в перемогу
Віра до кінця
Спалює тривогу нам дорогою добра

І правда на нашому боці
Бо під ногами наша земля
У безсмертя йдуть герої
Бо країна в нас одна

Я молюсь
За мою країну
За нескорені серця
Нам ніхто
Не зламає крила
Разом будем до кінця

Ми сильна країна
Буде все Україна
Ми сильна країна
Буде все Україна

З нами наша воля
I ми всі як одна сім'я
Ми не здамось без бою
Бо країна в нас одна

За нашими плечима
Наші діти і батьки
I нас ніхто не спинить
Ніякі вороги

До теми: Не про війну, а про незламність українців: Wellboy випустив трек "Ворогів на ножі"

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