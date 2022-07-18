Нескорені серця: Masha Goya презентувала пісню-гімн сильних українців

Masha Goya презентувала сингл "Нескорені серця" про міць українців. Дивіться лірик-відео, яке зняли у серці Києва – на Андріївському узвозі. До монтажу також увійшли кадри неймовірної природи України та маленьких українців з різних міст.

24 лютого усі плани творчих людей змінились, як і плани мільйонів українців, все стало на паузу з розмитим дедлайном. А актуальною для творчості тепер є лише одна тема – війна. З перших днів війни Маша разом з друзями організувала волонтерський штаб, де почали допомагати людям, які цього потребують.

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Всі дні Маша в Києві, нікуди не планувала їхати, відразу зв'язалась зі своїм другом Михайлом Присяжнюком та разом вирішили, що потрібно допомогти найнеобхіднішим – харчуванням. Почали готували їжу для ТРО та містян. Наразі команда співпрацює з благодійним фондом "Захист" – допомагають в Києві, Харківській та Чернігівській областях.

"Для мене було дуже важливо допомагати, був час коли про творчість і думати не могла. Але прийшов момент, коли мені захотілось записати пісню, яка буде присвячена всім сильним людям, які не зупиняються і йдуть до перемоги. Волонтери, військові, звичайні люди – роблять все можливе, щоб відстояти нашу свободу! Ми українці сильні, нескорені та вільні! Так буде завжди!" – поділилась Masha Goya.

Слухати пісню Masha Goya – Нескорені серця:

Слова пісні Masha Goya – Нескорені серця:

Чи встигнемо ми побачити новий день?

Чи встигнемо ми побачити сонце?

Чи встигнемо побачити щасливі очі наших батьків?

Встигнемо! Бо в нас є надія, сила та наша країна

Віра в перемогу

Віра до кінця

Спалює тривогу нам дорогою добра

І правда на нашому боці

Бо під ногами наша земля

У безсмертя йдуть герої

Бо країна в нас одна

Я молюсь

За мою країну

За нескорені серця

Нам ніхто

Не зламає крила

Разом будем до кінця

Ми сильна країна

Буде все Україна

Ми сильна країна

Буде все Україна

З нами наша воля

I ми всі як одна сім'я

Ми не здамось без бою

Бо країна в нас одна

За нашими плечима

Наші діти і батьки

I нас ніхто не спинить

Ніякі вороги

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