Полякова випустила колискову для українських дітей: щемливий кліп

Співачка Оля Полякова показала кліп на пісню "Колискова мелодія України", у якому можна побачити наслідки вторгнення російських військових.

Популярна українська співачка Оля Полякова випустила колискову для українських дітей, у якій передала весь біль, настрої та сподівання нашої країни, пише Радіо MAXIMUM.

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Зворушливе виконання у поєднанні з мелодією відомого українського композитора Мирослава Скорика проймає до самої душі. Все це супроводжується кліпом з реальними кадрами наслідків нападу російських окупантів на Україну.

Горніть до себе дітей, якщо маєте таку можливість, обов’язково говоріть із ними про те що зараз відбувається, знаходьте слова. Співайте їм колискових, якщо вас розділяє відстань. Коли мені надіслали колискову, яку ви зараз чуєте, вона настільки пронизала моє серце, що я просто не змогла не записати її. Вона викликає образи діточок з усіх куточків держави, що пережили та досі переживають бомбардування у підвалах, просинаються під звуки вибухів, прощаються зі своїми батьками на вокзалах. Але кінцевий сенс пісні в тому, що навіть у найтяжчі миті ми, українці, не втрачаємо надію знову бачити мирне небо, віру в нашу перемогу. Перемога обов’язково буде за нами – немає жодних сумнівів. Слава Україні! – зазначила сама співачка.

Оля Полякова – Колискова мелодія України, дивіться кліп онлайн:

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