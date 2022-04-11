"Наша рідна Україна м*скаля прогнала!": JULIK випустив переможну пісню "Зозуля"

Український шоумен Юлік в мережі випустив нову пісню "Зозуля", ставши на музичну оборону нашої країни. Після тривалої паузи артист створив трек, у якому пророкує Україні перемогу у війні, яку підступно почала росія.

Шоумен та музикант JULIK використав фольклорні мотиви та звучання українських народних інструментів, щоб передати самобутність нашого народу у новій пісні "Зозуля". Ідею для музики він взяв з віднайденого запису бабусі з західних областей України, пише Радіо MAXIMUM.

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Цю пісню, я створив в нестандартних для мене умовах, вона про перебіг війни, яку росія почала проти України. Важко у такий час всім, і для того, щоб підняти бойовий дух, мужність та єдність нашої нації, я вирішив випустити її зараз. Українці – це народ, який знає за що бореться, а боротьба з добрими намірами захистити себе – завжди має щасливий кінець, – прокоментував шоумен.

Фінальна фраза пісні лише підтверджує, що перемога України обов'язково настане і дуже швидко. А потужний ролик з кадрами з війни та з українськими військовими лише підтверджує, що наш народ мужньо дає відсіч ворогам.

Основне послання пісні та кліпу – єдність і цілісність незламного, українського народу. "Зозуля" є піснею перемоги, слави та гордості за Україну. Кошти отримані від дистриб’юції пісні та кліпу JULIK передасть на потреби ЗСУ та тим, кому ці кошти будуть потрібні найбільше, – зазначають у музиканта.

JULIK – Зозуля, дивіться новий кліп онлайн:

JULIK – Зозуля, текст пісні:

На березі зозуля кувала,

Ой тая зозуля, берези питала:

Чом на тобі березонько бруньки повсихали?

А береза відповіла – м*скалі напали

На березі зозуля кувала,

Ой тая зозуля, березі сказала:

Ой не плач ти березонько за нашу країну

Переможем, відбудуєм нашу Батьківщину

На березі пташка заспівала,

Наша, рідна Україна м*скаля прогнала!

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