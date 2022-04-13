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Ivan NAVI та KRUTЬ об'єдналися, щоб разом виконати пісню Журавлі на слова Богдана Лепкого

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Слухайте пісню "Журавлі" у виконанні Ivan NAVI - фото 1
Слухайте пісню "Журавлі" у виконанні Ivan NAVI

Мабуть, не знайдеться бодай однієї людини, яка б не чула пісню "Журавлі". І мовиться не про однойменну композицію гурту THE HARDKISS. Цього разу її вирішив переспівати Ivan NAVI, а допомогла йому KRUTЬ.

До запису пісні "Журавлі" виконавці залучили також LeVoice. І їм усім вдалося подарувати нове, не менш зворушливе звучання композиції. Тож гайда слухати її разом з Радіо MAXIMUM.

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Ми маємо такий культурний бекґраунд, таке потужне сучасне, що прийшов час полюбити своє, дізнатись СВОЮ історію. Не заглядати, що скажуть з півночі, а просто гордитись своїм і своїми, – закликав Ivan NAVI.

Ivan NAVI та KRUTЬ – Журавлі, слухайте нове звучання тужливої пісні:

Пісня "Журавлі" – це покладена на музику поезія Богдана Лепкого "Чуєш, брате мій...". Вірш він написав у 1910 році у Кракові. Журавлі асоціювалися з польськими повстанцями, котрі піднялися на боротьбу проти іноземного гніту у листопаді 1830 рок, а також зі знедоленими українцями, яким довелося покидати рідну оселю. До цього вірша Лев Лепкий, січовий стрілець, підібрав музику.

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